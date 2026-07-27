La Comunidad de Madrid ha comenzado a diseñar la reconstrucción de la Sierra Oeste mientras los servicios de emergencia continúan trabajando sobre el terreno para controlar por completo el peor incendio en la historia de la región, que ha arrasado miles de hectáreas y obligado a desalojar a centenares de vecinos.

Con el fuego todavía muy presente, el Gobierno regional ha anunciado un amplio paquete de medidas económicas y sociales para paliar los daños sufridos por familias, empresas, autónomos y explotaciones ganaderas.

Vivienda

Desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Navalcarnero, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un plan urgente de vivienda dotado con 30 millones de euros para atender a las familias afectadas.

Estará dirigido a quienes han perdido su hogar o no pueden regresar a él por los daños ocasionados por el incendio. La Comunidad ofrecerá un realojo inmediato mediante viviendas de la Agencia de Vivienda Social, adjudicadas por el procedimiento de emergencia social, y concederá ayudas que podrán cubrir hasta el 100% del alquiler mientras las familias recuperan la normalidad.

El Ejecutivo madrileño también financiará la reparación y reconstrucción de las viviendas dañadas. Estas ayudas podrán solicitarlas tanto los propietarios de su residencia habitual como los inquilinos cuyos domicilios hayan resultado afectados, además de los propietarios que tengan alquiladas esas viviendas como residencia habitual de terceros.

Asesoramiento jurídico gratuito

A este respaldo habitacional se suma un servicio extraordinario de asesoramiento jurídico gratuito para ayudar a los vecinos a afrontar todos los trámites derivados de la emergencia. Doce abogados especializados atenderán desde los Servicios de Orientación Jurídica de Navalcarnero y San Lorenzo de El Escorial, ampliando además su horario habitual para informar sobre reclamaciones por daños, seguros, indemnizaciones, ayudas públicas y posibles procedimientos administrativos o judiciales relacionados con el incendio.

El objetivo del Gobierno autonómico es evitar que los afectados tengan que enfrentarse solos a una compleja burocracia en un momento especialmente delicado, facilitando el acceso a todas las compensaciones y recursos disponibles.

Líne especial de avales para autónomos

Las medidas también buscan amortiguar el impacto económico que el incendio ha provocado sobre el tejido productivo de la comarca. Para ello, la Comunidad activará una línea especial de avales, gestionada a través de Avalmadrid, destinada a empresas y trabajadores autónomos que necesiten liquidez para reanudar cuanto antes su actividad.

La financiación estará disponible sin coste por aval —únicamente se abonará un 1% en concepto de estudio— y contará con un plazo de devolución de cuatro años. La iniciativa pretende dar respuesta a los importantes daños sufridos por negocios vinculados a la agricultura, la ganadería, el transporte, la construcción o el sector servicios, entre otros. Además, Avalmadrid destinará el 1% de sus beneficios anuales a actuaciones de repoblación forestal en las zonas devastadas por el fuego.

Explotaciones ganaderas

El sector ganadero constituye otro de los grandes focos de atención del plan de recuperación. La Comunidad ya ha distribuido 75.000 kilos de forraje, de los 300.000 previstos, para alimentar a explotaciones que han perdido sus pastos. El reparto se ha realizado en municipios como Pelayos de la Presa y Colmenar del Arroyo, mientras se prepara la entrega de diez depósitos de agua de 1.000 litros para abastecer a las explotaciones en cuanto el acceso sea posible.

Hasta el momento, catorce ganaderías han solicitado esta ayuda, destinada a garantizar la alimentación de cerca de un millar de animales entre vacas, ovejas, caballos y cabras. Paralelamente, el Gobierno regional ha establecido un sistema de control para acceder a las explotaciones situadas en zonas restringidas, exigiendo documentación que acredite la titularidad de las fincas tras detectarse intentos de suplantación con el objetivo de evitar robos.

La atención a los animales también incluye el traslado de varios ejemplares al Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid y la coordinación con las protectoras de los municipios afectados para garantizar el cuidado de las mascotas rescatadas.

Con este paquete de medidas, el Ejecutivo madrileño pretende combinar la respuesta inmediata a la emergencia con los primeros pasos hacia la recuperación económica y social de una de las comarcas más castigadas por los incendios, mientras continúan las labores de extinción y evaluación de los daños provocados por el fuego.