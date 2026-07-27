El fuego asedia la sierra de Madrid: tres frentes activos y trece carreteras cortadas

Los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid han experimentado una evolución más favorable durante la noche, reduciendo su avance y permitiendo que los equipos de extinción trabajen con mayor eficacia sobre los distintos focos. Sin embargo, la situación continúa siendo complicada, ya que el fuego sigue activo y todavía no ha podido darse por estabilizado, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid.

A primera hora de este lunes, los servicios de emergencias mantienen desplegado un amplio dispositivo para contener las llamas, especialmente en las zonas de mayor actividad. Aunque las condiciones han permitido ganar algo de terreno frente al incendio, las autoridades insisten en que el riesgo persiste y piden a la población que mantenga la máxima prudencia.

Tres frentes continúan activos

En estos momentos se identifican tres frentes principales del incendio. El que más preocupa a los equipos de extinción se localiza al norte del Pantano de San Juan, donde continúa concentrándose buena parte de los medios terrestres y aéreos desplegados para frenar el avance de las llamas.

La reducción de la intensidad registrada durante la noche ha facilitado que los efectivos puedan actuar de forma más directa sobre los diferentes focos. Aun así, el incendio sigue sin estar estabilizado, por lo que la evolución dependerá de las condiciones de las próximas horas y del trabajo continuado de los equipos de emergencias.

A pesar de las pequeñas mejoras, las autoridades han vuelto a pedir a los ciudadanos que extremen la precaución y respeten todas las indicaciones de los servicios de emergencias. El objetivo es facilitar el trabajo de los dispositivos de extinción y garantizar la seguridad tanto de los vecinos como de los profesionales que continúan combatiendo el fuego.

Además, recomiendan evitar cualquier desplazamiento innecesario por las zonas afectadas y mantenerse informados únicamente mediante fuentes oficiales, ya que la situación puede cambiar rápidamente en función de la evolución del incendio.

Trece carreteras afectadas por el incendio

Las consecuencias del fuego siguen siendo visibles en la red viaria de la sierra oeste madrileña. Un total de 13 carreteras permanecen afectadas este lunes, con diferentes tramos cerrados total o parcialmente al tráfico, según la última actualización facilitada por el Gobierno regional a las 07:45 horas.

La Dirección General de Tráfico ha pedido a los conductores que eviten desplazarse por la sierra oeste y consulten el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier viaje.

Entre las principales vías cerradas destaca la M-507, que permanece cortada en ambos sentidos entre los kilómetros 28,5 y 36, en el tramo comprendido entre Aldea del Fresno y Villa del Prado.

También continúan cerradas la M-540 entre Villa del Prado y el límite con la provincia de Toledo; la M-501 entre Navas del Rey, San Martín de Valdeiglesias y el límite provincial; y la M-541 entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

La M-512 mantiene interrumpida la circulación en ambos sentidos entre Robledo de Chavela y el cruce con la M-501. Además, en el tramo comprendido entre Santa María de la Alameda y el kilómetro 10,5 solo permanece cortado el sentido ascendente.

Más restricciones al tráfico

La lista de carreteras afectadas incluye también la M-531, cerrada entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela, así como la M-539 entre Robledo de Chavela y Valdemaqueda.

En la M-533 permanece cortado el sentido ascendente desde Peralejo, mientras que la M-521 registra restricciones tanto entre Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela como en el tramo que atraviesa Quijorna y Navalagamella.

Asimismo, permanecen cerradas al tráfico la M-855 desde Navas del Rey, la M-537 en Robledo de Chavela, la M-510 entre Valdemorillo, Chapinería y el límite provincial, y la M-957 en San Martín de Valdeiglesias.

Las autoridades mantienen la recomendación de evitar la circulación por todas estas zonas mientras continúan las labores de extinción. La prioridad sigue siendo facilitar el acceso de los equipos de emergencias y garantizar la seguridad de la población en un incendio que, aunque ha reducido su avance durante la noche, continúa activo y sin estabilizar.