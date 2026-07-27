Estas son las cuatro calles de Alcalá de Henares que se cortarán al tráfico desde este lunes

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares iniciará este lunes una nueva fase del Plan Municipal de Asfaltado, que obligará a cortar al tráfico varias calles de la ciudad hasta el próximo 20 de agosto.

El Consistorio ha diseñado el calendario de las obras con el objetivo de que las principales vías de acceso al centro histórico y al recinto ferial estén abiertas antes del comienzo de las Ferias.

La primera actuación comenzará este lunes en el Paseo de la Alameda, entre la Plaza de la Juventud y la calle Marqués de Alonso Martínez. Este tramo permanecerá cerrado al tráfico hasta el 5 de agosto para renovar el firme.

Durante ese periodo quedarán fuera de servicio las paradas de autobús situadas en la zona afectada. Además, la línea urbana 6 modificará su recorrido, al igual que las líneas interurbanas 231 y 232.

Para facilitar la movilidad, la calle Teniente Ruiz se abrirá provisionalmente al tráfico y los autobuses recuperarán su recorrido habitual mientras duren las obras en el Paseo de la Alameda.

Nuevos cortes a partir de agosto

Una vez finalicen esos trabajos, la calle Teniente Ruiz volverá a cerrarse entre el 6 y el 20 de agosto para ejecutar su propio asfaltado. Durante ese periodo se modificarán los recorridos de las líneas urbanas 6 y 7, además de las líneas interurbanas 231 y 232.

Por su parte, la calle Gran Canal permanecerá cerrada entre el 3 y el 14 de agosto, lo que obligará a desviar las líneas urbanas 1B, 6 y 7.

El Ayuntamiento ha informado de que este lunes comenzarán igualmente las obras previstas en la calle Gonzalo Torrente Ballester, dentro del programa municipal de mejora de la red viaria.

🏗️ Esta semana han comenzado las obras del proyecto de mejora de la movilidad y accesibilidad en la zona escolar de la calle Gonzalo Torrente Ballester, que contará con una inversión de unos 360.000 euros dentro del Plan Alcalá mejora sus barrios. 💬 La teniente de alcaldesa y… pic.twitter.com/0sUdioTbHJ — Ayuntamiento de Alcalá de Henares (@AytoAlcalaH) July 27, 2026

El concejal de Obras, Mantenimiento Urbano y Edificios Municipales, Antonio Saldaña, ha explicado que la planificación busca compatibilizar la renovación del pavimento con el menor impacto posible sobre la movilidad de los vecinos. El edil ha pedido comprensión por las molestias que puedan ocasionar los trabajos y ha destacado que se trata de una actuación destinada a mejorar la seguridad y el estado de las calles.

Como medida para facilitar el uso del transporte público, los autobuses urbanos realizarán parada en todas las paradas existentes a lo largo de los recorridos alternativos, aunque no correspondan habitualmente a esas líneas, siempre que los viajeros lo soliciten.

El Ayuntamiento recomienda planificar los desplazamientos con antelación, prestar atención a la señalización provisional y seguir las indicaciones de la Policía Local y de los servicios municipales de movilidad durante el desarrollo de las obras.