Hallan una tortuga gigante de hace 15 millones de años en unas obras del Ayuntamiento de Madrid

Las obras de ampliación del Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (Cifse) del Ayuntamiento de Madrid, en el distrito de Latina, han sacado a la luz los restos del caparazón de una tortuga gigante con más de 15 millones de años de antigüedad. El hallazgo se produjo durante las excavaciones para construir el nuevo aulario del complejo y, tras ser restaurado por especialistas, el fósil será trasladado al Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, situado en Alcalá de Henares.

Los restos corresponden al caparazón de una Titanochelon bolivari, una especie de tortuga gigante datada entre el Mioceno inferior y medio, con una antigüedad superior a los 15 millones de años.

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, ha visitado este lunes las obras junto a la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el concejal del distrito de Latina, Alberto González, donde ha dado a conocer el descubrimiento.

Durante su intervención, Sanz ha explicado que en esta actuación se ha producido una situación similar a la registrada anteriormente en otra obra municipal, cuando aparecieron restos de un mamut durante la construcción del parque de bomberos del centro logístico de La Atalayuela.

"Ha aparecido un resto muy sorprendente, el caparazón de una tortuga de más de 15 millones de años, del Mioceno", ha señalado la vicealcaldesa, quien ha destacado también que el fósil se encontraba "a mucha profundidad, a muchos metros".

El fósil será trasladado al museo regional

Una vez localizado durante los trabajos de excavación, el caparazón ha sido restaurado por especialistas y permanece a la espera de su traslado al Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares, donde quedará depositado.

El hallazgo se ha producido en el transcurso de las obras de construcción del nuevo edificio docente del Cifse, centro en el que reciben formación los efectivos de la Policía Municipal, Bomberos, Samur-Protección Civil y Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

Un nuevo edificio para ampliar la formación

La ampliación del Cifse cuenta con una inversión de 16,8 millones de euros y su finalización está prevista para el primer trimestre de 2027.

El nuevo edificio tendrá una superficie cercana a 9.720 metros cuadrados y estará conectado con las instalaciones actuales del centro. Su objetivo es responder al incremento de la actividad formativa de los servicios municipales de seguridad y emergencias, que necesitan espacios de gran tamaño para desarrollar simulaciones y prácticas.

El proyecto incluye un aparcamiento subterráneo con 60 plazas para automóviles y 62 para motocicletas, además de áreas destinadas a formación en movilidad.

En la parte sobre rasante se habilitarán aulas taller, un aula magna, un aula inmersiva, salas polivalentes, espacios para reuniones y despachos, concebidos para combinar la enseñanza teórica con ejercicios prácticos.

La actuación contempla también una amplia zona exterior multifuncional que permitirá desarrollar de forma simultánea maniobras y ejercicios de distintos cuerpos de emergencias, una posibilidad de la que actualmente carece el centro.

En la actualidad, el Cifse dispone de una veintena de aulas, tres galerías de tiro, un vaso de buceo, un pabellón multiservicios y un salón de actos con capacidad para más de 200 personas. Además de la formación inicial y continua de los distintos cuerpos municipales, las instalaciones acogen entrenamientos conjuntos y ejercicios de coordinación para intervenciones complejas.