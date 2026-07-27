Los 60 de Puente contra Ayuso

Los 60 de Puente quieren ser bomberos de calendario. Por la barriga no pasan la criba. ¡Es culpa de Ayuso!, acusan. La presidenta contesta: o hacéis diez dominadas o nada de nada.

Los 60 de Puente ni estudian ni trabajan. Ninis a la sopa boba. Que les hagan bomberos por la patilla. Ayuso les dice que naranjas de la China y ellos objetan con una tremolina.

En huelga perpetua están los 60 de Puente. Cuando hay incendios hacen un TikTok. Salen de espalda porque unos se avergüenzan y a otros les da la risa.

Llamé a un amigo, antiguo dirigente de UGT en la Comunidad de Madrid. Sus primeras palabras me sorprendieron, él es muy comedido: "Son unos grandísimos… Todo lo que se diga de ellos es poco". Al oírle entendí por qué los apoya el ministro Óscar Puente. Después envié un guasap a un conocido con 20 años de antigüedad en las brigadas forestales que contrata la empresa pública Tragsa. "Esta gente quiere ser bombero sin aprobar la oposición. Quieren estar en los parques. No quieren salir al monte y Novillo (el consejero) les ha dicho que si quieren ser bomberos tienen que aprobar la oposición. Y además están confundiendo a los ciudadanos, porque la prensa está metiendo fotos nuestras (de los de amarillo)". "Muchas gracias —le respondo—, unos profesionales como vosotros que os dejáis la piel y alguno la vida no pueden verse manchados ni un poco por estos…". Puso un corazón debajo del mensaje.

¿Cómo que llevan casi 800 días de huelga?, pregunto. Estos trabajadores (entiéndase la ironía) son personal laboral fijo discontinuo. Conforme establece el INFOMA (Plan de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid) se incorporan a sus destinos el 1 de mayo y cesan el 31 de octubre. 184 días de actividad al año. Reconocen en un comunicado del pasado 24 de julio que llevan 740 días de huelga. En 2021 decidieron iniciarla y hasta hoy. Se van a casa y cuando vuelven… más. ¿Cuatro años en huelga? Sí, yo pensé lo mismo que ustedes. ¿Cómo es posible? Les explico.

Los 60 de Puente son un rescoldo de las cuadrillas forestales que se crearon en tiempos de Joaquín Leguina, por los años ochenta. Los lidera Alfonso Ferrero —del sindicato CSIF— que dice que es bombero, pero no lo es. Se explica como Zapatero con las joyas. A la izquierda le sirve porque critica a Ayuso. Ahí termina su interés. Cuando vuelven al trabajo en mayo declaran el conflicto y constituyen un comité de huelga. El consejero Carlos Novillo —Medio Ambiente, Agricultura e Interior— fija los servicios mínimos muy cercanos al 100%. Todos cobran su salario. Deberían incorporarse a su puesto de trabajo, al PIF (Punto de Incendio Forestal) que tengan asignado ¿Lo hacen? "No" me dice el antiguo dirigente de UGT.

Lo 60 de Puente se concentran en la Dirección General de Emergencias en Las Rozas y ahí dan la murga: "¡Queremos ser bomberos sin hacer oposición!" "Si no nos hacen caso, volvemos otra vez!" (Esto me lo invento yo). Vuelven porque nadie les hace ni caso. "Hablas con los ingenieros del servicio de incendios forestales y es que no quieren ni verlos. No quieren saber nada de ellos" me dice mi interlocutor.

Pero ¿y por qué no les sancionan? Pienso que quizá sea porque un buen gestor público valora, mide, las consecuencias de un conflicto. Intentará evitarlo y debe explicarse bien cuando imponga la autoridad de un gobierno democrático. La opinión pública entendió que el ministro Pepe Blanco militarizase a los controladores aéreos. La Comunidad de Madrid tiene unos 250.000 empleados en el sector público. Los no bomberos que quieren ser bomberos son como ese hijo que se te queda en casa. Pasan los años, te jubilas y ahí sigue. ¿Qué haces? ¿Le echas a patadas? Para un sindicalista, que sabe lo difícil que es hacer una huelga y resolverla, no pasan de ser una mosca cojonera. Y seguro que el consejero Novillo no anda muy lejos de esa catalogación zoológica. Pero no ignora que si los sanciona cuando se niegan a incorporarse a su destino, corre el riesgo de que el conflicto se extienda a los trabajadores de Tragsa que ya se pusieron en huelga el pasado año. Así que, con buen criterio y prudencia, ha sorteado la provocación… Hasta ahora.

Es un escarnio que esta gente se pasee por los medios de comunicación anunciando que van a ir a trabajar cuando miles de personas llevan días luchando y arriesgando la vida frente a un incendio devastador. La desvergüenza tiene un límite. El chantaje también y los responsables de la Comunidad de Madrid así lo han entendido.

Y como el ministro Óscar Puente no debía estar solo en su sectarismo estival, Abascal interrumpió unos minutos las vacaciones para decirle al respetable que los incendios tienen que ver con "la corrupción, el fanatismo climático y la mafia de Sánchez". El líder no se esfuerza mucho. El accidente ferroviario de Adamuz fue por "la gestión tercermundista, la corrupción y la mafia de Sánchez". Como si estuviera en servicios mínimos. Le pagan igual.