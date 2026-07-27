Podemos enloquece contra la "criminal" Ayuso: "Está adelantando por la derecha a Nerón"

En el peor incendio de la historia de España, que afecta a la Comunidad de Madrid y a las provincias de Ávila y Toledo, el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha arremetido contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso con insultos de gran dureza e incluso imputándola la comisión de delitos.

Fernández ha llamado este lunes "criminal" a la jefa del Ejecutivo madrileño tras acusarla de recortar recursos para la prevención y extinción de incendios y de precarizar la situación de los bomberos forestales.

"Está adelantando por la derecha a Nerón", ha dicho al acusarla de "amedrentar" a los bomberos forestales que reclaman mediante paros la mejora de condiciones en la región. Es más, ha tachado de "infame" y "deleznable" que el Gobierno de Ayuso emitiera un comunicado para revelar que estudia "todas las vías jurídicas y administrativas" contra el "1%" del personal laboral del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (Infoma) "en huelga".

La Comunidad de Madrid emitió el viernes un comunicado donde informaba de que estudiaban medidas legales contra un reducido grupo de personal laboral del INFOMA -60 bomberos forestales de un colectivo de 2.100 que trabajan en la región-.

Y es que tachaban de "inadmisible" que en plena emergencia de interés nacional este reducido grupo de trabajadores mantenga "una estrategia de chantaje que pretende condicionar la organización operativa y trasladar una imagen distorsionada del funcionamiento ejemplar de los servicios de emergencia".

"Sobre las polémicas que buscan otros, ni caso"

La presidenta no ha querido entrar en las polémicas desatadas por las críticas de miembros del Gobierno estos días. "Estamos trabajando entre administraciones, entre aquellos que estamos preocupados por la situación y sobre las polémicas que buscan otros, ni caso", ha contestado al ser preguntada por ello este lunes desde el puesto de mando instalado en Navalcarnero.

"Quiero reiterar que no es momento de dar soluciones de brocha gorda para eximirnos de cualquier responsabilidad. Rigor jurídico, rigor científico. Vamos a ver en qué podemos todos mejorar y ya está. Es momento sobre todo de apagar incendios, evaluar daños y, también, pues trabajar para que esto no siga sucediendo", subrayó.

Y sobre la propuesta de Pedro Sánchez sobre la "emergencia climática" señaló que ha estado mirando "las hemerotecas" y ha visto que "desde el 2014, el Gobierno, en concreto el presidente del gobierno, viene hablando de ello". Así las cosas, espetó: "Pues 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver".

