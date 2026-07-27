La preocupación por la seguridad de las viviendas evacuadas a causa del incendio forestal que afecta al oeste de la Comunidad de Madrid sigue creciendo. Vecinos de Pelayos de la Presa han alertado de presuntos robos en algunas casas desalojadas, mientras que también se han conocido avisos similares en Brunete y Chapinería.

La inquietud se produce mientras cientos de vecinos permanecen fuera de sus domicilios por el avance del fuego, en zonas habilitadas como centros de acogida o polideportivos.

En Brunete, donde se ha habilitado uno de los centros de acogida para evacuados, varios vecinos han trasladado a Telemadrid su preocupación por posibles pillajes en las viviendas desalojadas. Algunos han asegurado incluso haber visto, a través de las cámaras de seguridad de sus casas, a personas entrando en sus propiedades.

"Nos están robando, los voluntarios confinados van a por ellos", ha afirmado una vecina entrevistada por la cadena, que además ha detallado que algunos voluntarios estaban siguiendo a los supuestos ladrones.

Por su parte, el Ayuntamiento de Navas del Rey ha señalado que no tiene constancia de denuncias por robos, aunque aseguró que el municipio permanece vigilado de forma permanente por seis agentes de Policía Local, además de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Militar.

Precisamente, la Guardia Civil mantiene un dispositivo especial de vigilancia en todos los municipios evacuados con el objetivo de prevenir robos y actos de pillaje durante la emergencia.

Avisos también en Chapinería

A esta preocupación se han sumado también vecinos de Chapinería. En las últimas horas se ha difundido en Facebook un vídeo grabado en el polígono industrial del municipio, una zona donde varias naves han resultado afectadas por el incendio. En las imágenes se aprecia cómo, al final de la grabación, un vehículo accede a la zona y varias personas salen corriendo de las naves para subir al coche, una escena que ha despertado sospechas entre los vecinos.

Hago público este vídeo del polígono de chapineria, donde hay muchas naves quemadas, 😟 y lamentablemente hay personas que se aprovechan de la situación si ven el vídeo hasta el final verán como hay un coche aprovechando de que no hay nadie. Posted by Anonymous participant on Sunday, July 26, 2026

Además, un vecino consultado por este periódico ha afirmado que tres personas habrían sido interceptadas en relación con estos supuestos robos. Mientras tanto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad continúan reforzando la vigilancia en las localidades afectadas para evitar que se produzcan saqueos aprovechando la evacuación de los vecinos.