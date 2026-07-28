Alerta naranja en Madrid por otra ola de calor que agrava el gran incendio

La Comunidad de Madrid afronta una nueva semana marcada por la tercera ola de calor del verano, con temperaturas que alcanzarán los 40 grados en varios puntos de la región mientras continúan las labores para contener el incendio de la Sierra Oeste, el mayor registrado hasta la fecha en la Comunidad.

Tras el aviso amarillo activado este martes, la previsón de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un nuevo ascenso de las temperaturas a partir del miércoles, cuando se activará el aviso naranja en gran parte de la región.

Las máximas alcanzarán los 40 grados en Arganda del Rey y Alcalá de Henares, con especial incidencia en los valles del este y del sur de la Comunidad. El jueves se mantendrá el aviso naranja en las comarcas del Sur, Las Vegas y el Oeste, donde volverán a registrarse temperaturas de hasta 40 grados, mientras que en el resto de la región los termómetros rondarán los 38 grados.

El viernes se espera un ligero descenso, aunque la Vega de Aranjuez seguirá alcanzando los 40 grados. En la Sierra, las temperaturas máximas también aumentarán ligeramente y podrían llegar a los 37 grados en las zonas más bajas.

El calor complica las labores contra el incendio

La ola de calor coincide con el incendio forestal que afecta a la Sierra Oeste, donde los equipos de extinción continúan trabajando para controlar un fuego que permanece activo. Durante la pasada noche, el operativo logró evitar que las llamas alcanzaran Valdemaqueda, municipio que permanece desalojado desde este lunes.

Las previsiones meteorológicas tampoco favorecen los trabajos de extinción en las localidades más próximas al incendio. Villa del Prado registrará máximas de 39 grados hasta el viernes, mientras que Pelayos de la Presa y Navalcarnero alcanzarán los 38 grados. En San Martín de Valdeiglesias, otro de los municipios afectados por el fuego, los termómetros llegarán a los 37 grados.