Almeida, Rita Maestre y los bomberos de Madrid: "Lo indecente es aprovecharse de la Ley Trans"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido con dureza a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, tras acusarle esta de "esparcir bulos y odio contra las mujeres trans" y después de que le insultara llamándole "indecente". El regidor ha defendido la gestión de su Gobierno al frente del Cuerpo de Bomberos y ha recordado que la plantilla cuenta actualmente con un 10% más de efectivos que en 2019, cuando Maestre formaba parte del gobierno municipal de Manuela Carma. Además, ha reiterado su compromiso de alcanzar los 1.700 bomberos antes de que finalice el mandato.

El enfrentamiento se ha producido después de que Maestre denunciara en la red social X que Almeida había prometido una plantilla de 1.700 bomberos y que, en la actualidad, "hay 200 menos, con jornadas de 72 horas", además de reprocharle que difundiera "bulos y odio contra las mujeres trans".

Esta fue la respuesta infame de Almeida cuando le reclamamos más bomberos en Madrid: esparcir bulos y odio contra las mujeres trans. Prometió 1700 bomberos y hoy hay 200 menos, con jornadas de 72 horas. Se enfrenta a una querella por su gestión temeraria. Es un indecente. https://t.co/WATMI6fzYa — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) July 28, 2026

En respuesta, el alcalde ha acusado a la líder de la oposición de faltar a la verdad y ha reivindicado el incremento de efectivos acometido por su Ejecutivo. "Solo este año se incorporarán más bomberos que los que incorporó el Gobierno de Rita Maestre en cuatro años", ha afirmado.

Almeida ha defendido que el Ayuntamiento ha realizado un "esfuerzo importantísimo" para reforzar el servicio, hasta el punto de haber "prácticamente doblado el presupuesto del Cuerpo". Según ha explicado, ese incremento de recursos permitirá cumplir el compromiso de alcanzar los 1.700 efectivos antes de que concluya la legislatura.

"Rita Maestre está acostumbrada a mentir porque dice que prometí 1.700 bomberos y que hoy tenemos 200 menos, pero omite que la plantilla es un 10% superior a la que nos dejaron en 2019 y que vamos a llegar a esos 1.700 antes de que acabe el mandato", ha sostenido.

El alcalde también ha enmarcado las críticas de la portavoz de Más Madrid en una "estrategia de la desesperación". "Lo único que le queda es el insulto y la descalificación, pero los datos están ahí", ha insistido, antes de volver a sacar pecho por el aumento de efectivos y del presupuesto destinado al servicio.

Además, Almeida se ha reafirmado en las declaraciones que originaron la polémica sobre el retraso en la incorporación de una promoción de bomberos. El alcalde ha reiterado que esta se demoró porque "una persona decidió aprovechar la Ley Trans para obtener una ventaja indebida", una situación que, según ha recordado, acabó resolviéndose favorablemente, aunque impidió durante un tiempo la entrada de toda la promoción en el Cuerpo. "Lo indecente es aprovecharse de la Ley Trans".

La cara de "contrición" de Sánchez y su pacto de Estado

El alcalde cree que ahora es el momento de centrarse en acabar con fuego y "no mancharlo" con un pacto de Estado enunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sin ponerlo "encima de la mesa".

Desde el Planetario, el regidor ha recordado que Sánchez ya habló de este Pacto de Estado "el año pasado, cuando fue un incendio, y este año ha dicho exactamente lo mismo cuando ha ido a un incendio". "Y lo que yo le digo a Pedro Sánchez es, ¿tú quieres un pacto de Estado? Tú eres el presidente del gobierno, ¿no? Ponlo encima de la mesa. Lo que no puedes pretender es hablar de un pacto de Estado y no poner absolutamente nada encima de la mesa", ha esgrimido.

"Lo que no puede pretender es acudir con cara de contrición a los incendios y decir que su gran medida es un pacto de Estado pero, sin embargo, no ponerlo encima de la mesa", ha criticado a Sánchez, a quien también le ha preguntado sobre "cuántos aviones para luchar contra los incendios hay disponibles de la flota que prometió a los españoles a principio de verano y si efectivamente hay todos los aviones que él dijo que iban a estar".

Almeida tiene claro que "es el momento, obviamente, de acabar con el fuego, es el momento de transmitir esperanza a las personas que prácticamente lo han perdido todo, de estar con ellas en la reconstrucción".

"Y conviene esto no mancharlo con este pacto de Estado, […] porque Pedro Sánchez, cada vez que hay un incendio, va, pone cara de contrición y dice que quiere un pacto de Estado pero no pone un solo papel encima de la mesa, no pone una sola propuesta encima de la mesa", ha incidido el regidor.

Almeida ha augurado que si "desgraciadamente el año que viene, si sigue siendo presidente del Gobierno, entonces llegará, habrá un incendio y dirá lo mismo, que quiere un pacto de Estado, y mientras tanto, pasa lo que pasa en España".