Así serán los nuevos jardines verticales de la M-30: más de 2.800 metros cuadrados de vegetación

El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado esta madrugada las obras para instalar los nuevos jardines verticales de la M-30 a la altura de Ventas, una actuación que permitirá incorporar 2.834 metros cuadrados de superficie vegetal en un tramo de 400 metros de la vía de circunvalación. Los trabajos, con un presupuesto de 5,3 millones de euros, se prolongarán hasta principios de 2027 y se ejecutarán preferentemente en horario nocturno para reducir las afecciones al tráfico.

El proyecto, ejecutado a través de Madrid Calle 30, se desarrollará entre los puntos kilométricos 5,9 y 6,3 de la M-30, uno de los tramos con mayor intensidad de tráfico de la capital.

Más de 30 especies mediterráneas

La actuación contempla cubrir con vegetación los laterales de las rampas de acceso entre la M-30 y la calle de Alcalá, así como los estribos del puente y los espacios situados bajo los voladizos de la infraestructura.

Para ello se utilizarán más de 30 especies mediterráneas, seleccionadas por su resistencia a la sequía y adaptadas a las diferentes condiciones de orientación y soleamiento. Según el Ayuntamiento, además de su función ornamental, estas plantas contribuirán a la retención de partículas en suspensión y a la absorción de contaminantes como los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos.

Recreación jardines verticales en la zona de Ventas

Los jardines dispondrán de un sistema de riego automatizado alimentado con agua regenerada del Canal de Isabel II, cuya gestión estará controlada de forma telemática.

El proyecto incluye también un colector para recoger el agua sobrante, una estación meteorológica para adaptar el riego a las condiciones climáticas y un sistema de monitorización que medirá parámetros como la humedad del sustrato, la temperatura o la evaporación. Además, contará con un depósito de 65.000 litros, suficiente para mantener el riego durante tres días en caso de interrupción del suministro.

La instalación de estos jardines se desarrollará junto a Parque Ventas, el proyecto que cubrirá parte de la M-30 para crear un nuevo espacio público de 16.370 metros cuadrados y conectar peatonalmente los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal.

Recreación jardines verticales en la zona de Ciudad Lineal

A diferencia de los jardines verticales inaugurados en 2023 en la avenida de la Ilustración, en esta ocasión la vegetación se instalará directamente sobre el cerramiento existente de módulos de hormigón, sin necesidad de colocar paneles abatibles.

Los segundos jardines verticales de la M-30

Los de Ventas serán los segundos jardines verticales de la M-30, después de los instalados en la avenida de la Ilustración, que ocupan una superficie de 3.250 metros cuadrados.

El Ayuntamiento prevé además la construcción de un tercer jardín vertical de 750 metros cuadrados en el Puente de Vallecas, dentro del proyecto Vallecas Abierto. Con las tres actuaciones, la superficie vegetal instalada en la M-30 superará los 6.500 metros cuadrados.