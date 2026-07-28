Ayuso toma el control del Estadio de Vallecas y deja al Rayo sin la concesión "por las graves deficiencias"

La Comunidad de Madrid ha acordado extinguir la concesión administrativa del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano y suspenderla de forma cautelar tras detectar graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento en el recinto. El Ejecutivo autonómico asumirá desde este miércoles la gestión de las actuaciones urgentes con el objetivo de que el equipo pueda regresar a su estadio "en el menor tiempo posible".

La decisión ha sido anunciada por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, quien ha explicado que una auditoría encargada en octubre dentro del proyecto de reforma integral del estadio concluye que las instalaciones presentan una situación de "obsolescencia generalizada" y un "severo incumplimiento normativo".

En consecuencia, el consejero ha afirmado que "el Rayo ahora mismo ya no es el concesionario del estadio", ya que la orden de extinción incorpora como medida cautelar la suspensión inmediata de la concesión mientras la Administración ejecuta las intervenciones más urgentes.

Deficiencias de seguridad

Según el informe, el estadio presenta importantes deficiencias en los sistemas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas, el alumbrado de emergencia y distintos elementos relacionados con la seguridad y la salubridad.

La auditoría también señala la ausencia de documentación que acredite la legalización de instalaciones esenciales, así como la falta de registros de inspecciones periódicas y de los planes de mantenimiento obligatorios.

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De Paco ha asegurado que la Comunidad requirió al club la documentación necesaria para subsanar estas deficiencias, concediéndole inicialmente un plazo de quince días y posteriormente una ampliación solicitada por la entidad. Según el consejero, el club no presentó la documentación requerida, por lo que la Administración decidió intervenir. "La Administración tiene la obligación de tomar medidas", ha señalado.

El Ejecutivo regional será el encargado de ejecutar las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad del estadio y permitir que el Rayo Vallecano pueda volver a disputar sus partidos en Vallecas cuanto antes. El consejero ha insistido en que el objetivo no es perjudicar al club, sino asegurar que el recinto reúne las condiciones exigidas para albergar encuentros de fútbol profesional.

Las obras urgentes

Las actuaciones de emergencia serán independientes del proyecto de reforma integral del estadio, que la Comunidad mantiene y que contempla una inversión de 60 millones de euros, un plazo estimado de 24 meses y la ampliación del aforo desde los 14.500 espectadores actuales hasta al menos 18.500.

Entre las actuaciones previstas figuran la construcción de una nueva grada en el fondo orientado hacia la calle Teniente Muñoz Díaz y la adaptación del terreno de juego a los estándares exigidos para la Primera División y competiciones internacionales.

Una segunda concesión

Tras extinguir la actual concesión, la Comunidad de Madrid impulsará un nuevo contrato para la gestión y explotación del estadio.

De Paco ha explicado que el nuevo modelo incluirá mayores exigencias para evitar que vuelva a producirse una situación similar y ha señalado que la futura concesión no tendrá que recaer necesariamente en el Rayo Vallecano. El consejero ha indicado que el Ejecutivo regional apuesta por un sistema de colaboración público-privada similar al existente en otras instalaciones deportivas.

Mientras duren las obras urgentes, el Rayo Vallecano tendrá que disputar los primeros partidos de la próxima temporada en un estadio alternativo. La elección del recinto corresponderá al propio club, en coordinación con LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol, organismos a los que la Comunidad ya ha comunicado la decisión.

De Paco ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la afición y ha reiterado que el objetivo es que el equipo vuelva a jugar en Vallecas "lo antes posible" y en un estadio que cumpla todas las condiciones de seguridad.