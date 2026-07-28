Los incendios que azotan la Comunidad de Madrid han llegado con fuerza a las inmediaciones del pantano de San Juan. Conocida como la playa de Madrid y por ser el centro distintas actividades para el deporte náutico, ha sido completamente arrasada por el fuego.

El delegado del Goberino en Madrid, Francisco Martín, ha informado que, aprovechando la ventana de oportunidad que hay hasta el mediodía, se han establecido "líneas de seguridad" y cientos de efectivos para hacer frente al avance del incendio de Valdemaqueda.

Más de 400 efectivos van a trabajar durante las próximas horas para tratar de contener el avance del incendio al norte del Pantano de San Juan.

"Por lo tanto, toda esa confianza en un trabajo muy importante que se va a desarrollar en las próximas horas, hasta las 12 del mediodía de mañana, cuando el viento entrará desde el sur y todo lo que no se haya podido contener podrá tener ciertas posibilidades de complicar de nuevo la situación. Eso es lo que hace que sea tan importante el esfuerzo que se va a realizar a lo largo de la noche", ha expuesto en declaraciones a los medios.

Por último, ha llamado a la prudencia a la ciudadanía. "Volver a pedir responsabilidad, un último esfuerzo, porque estoy convencido de que con el despliegue de recursos, también con las condiciones que tenemos por delante, vamos a ser capaces de terminar pronto con este maldito incendio", ha pedido.

Este lunes, cerca de 900 vecinos del madrileño municipio de Valdemaqueda han sido desalojados tras recibir el mensaje Es-Alert que ha lanzado el Ministerio del Interior ante el avance del incendio de la Sierra Oeste que asola la Comunidad de Madrid.