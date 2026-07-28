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Madrid

Este es el lamentable estado en el que se encuentra el Estadio del Rayo Vallecano

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid ha suspendido cautelarmente la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano tras detectarse graves deficiencias de seguridad en las instalaciones.

Libertad Digital
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La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid ha suspendido cautelarmente la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano tras detectarse graves deficiencias de seguridad en las instalaciones y comenzarán a trabajar para subsanarlas este miércoles.

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El Ejecutivo autonómico asumirá desde este miércoles la gestión de las actuaciones urgentes con el objetivo de que el equipo pueda regresar a su estadio "en el menor tiempo posible".

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Según el informe, el estadio presenta importantes deficiencias en los sistemas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas, el alumbrado de emergencia y distintos elementos relacionados con la seguridad y la salubridad.

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La auditoría también señala la ausencia de documentación que acredite la legalización de instalaciones esenciales, así como la falta de registros de inspecciones periódicas y de los planes de mantenimiento obligatorios.

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Según el consejero, el club no presentó la documentación requerida, por lo que la Administración decidió intervenir. "La Administración tiene la obligación de tomar medidas", ha señalado.

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El consejero ha insistido en que el objetivo no es perjudicar al club, sino asegurar que el recinto reúne las condiciones exigidas para albergar encuentros de fútbol profesional.

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Las actuaciones de emergencia serán independientes del proyecto de reforma integral del estadio, que la Comunidad mantiene y que contempla una inversión de 60 millones de euros, un plazo estimado de 24 meses y la ampliación del aforo desde los 14.500 espectadores actuales hasta al menos 18.500.

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