La Comunidad de Madrid ha activado un amplio dispositivo sanitario para hacer frente a los incendios que afectan a la región con hasta 800 camas disponibles, 380 profesionales del Summa 112 y unos 150 dispositivos desplegados para atender tanto a los vecinos evacuados como a los efectivos que trabajaban en la extinción del fuego.

La consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, ha explicado en el programa En casa de Herrero de esRadio que el objetivo principal durante la emergencia ha sido "salvar vidas" y atender a los afectados "no solo en la esfera física, sino también en la emocional".

Matute ha detallado que desde el primer momento la Consejería comenzó a preparar distintos escenarios ante la evolución de los incendios, incluyendo la posibilidad de una emergencia mayor que requiriese una hospitalización masiva. Para ello, se pusieron a disposición unas 800 camas, además de unidades de quemados y recursos específicos para atender a posibles afectados.

En el caso del Hospital Enfermera Isabel Zendal, la consejera ha señalado que se habilitaron 241 camas para pacientes afectados por el incendio, 12 UCI y un espacio destinado al triaje y acogida de profesionales.

Además, el Summa 112 ha movilizado a unos 380 profesionales sanitarios con alrededor de 150 dispositivos, tanto para colaborar en la evacuación de residencias con personas vulnerables como para atender posibles emergencias en las zonas afectadas por las llamas.

2.000 atenciones y ningún paciente grave

La consejera ha hecho balance de la actuación sanitaria y ha destacado que, pese a la magnitud de los incendios, no ha habido que lamentar pacientes graves entre los afectados ni entre los profesionales que estaban trabajando en la emergencia.

"Uno de los éxitos es que no ha habido ninguna persona trasladada, ningún bombero, nadie que ha estado interviniendo que tenga una enfermedad grave", ha afirmado.

Según los datos ofrecidos por Matute, el dispositivo sanitario ha realizado unas 2.000 atenciones, principalmente relacionadas con ataques de ansiedad y problemas respiratorios derivados de la inhalación de humo. En los hospitales han sido atendidas 312 personas, de las que 21 tuvieron que ser ingresadas, aunque ninguna presentaba gravedad.

También ha explicado que el Summa ha atendido en total 384 casos en los propios puntos del incendio y ha realizado 529 traslados, entre evacuaciones de residencias y derivaciones hospitalarias.

Medicamentos y apoyo psicológico para los evacuados

Matute ha destacado también la coordinación con los centros de salud y el Colegio de Farmacéuticos para garantizar que las personas desalojadas pudieran seguir accediendo a sus tratamientos habituales.

"No te has llevado la tarjeta sanitaria, no pasa nada, con tu DNI entramos en tu historia y proveemos de la medicación", ha explicado Matute. La consejera ha señalado que se habilitó un procedimiento para garantizar el acceso a los tratamientos de las personas evacuadas, muchas de las cuales tuvieron que abandonar sus viviendas sin poder llevar consigo su medicación habitual.

La responsable de Sanidad madrileña ha insistido en la importancia de atender también la parte emocional de quienes han tenido que abandonar sus viviendas. "Como en tu casa no estás en ningún sitio", ha señalado, aunque ha defendido que los espacios habilitados han permitido cubrir "no sólo las necesidades básicas sino también las emocionales".

El desinterés de Mónica García

Por otra parte, Matute, preguntada por si había mantenido contacto con la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la emergencia, ha asegurado que no ha recibido ninguna llamada por parte de la ministra. "No he tenido noticias y casi mejor para que no enrede", ha afirmado, añadiendo que García tampoco se ha interesado por conocer si Madrid necesitaba algún tipo de ayuda.

Matute ha contrapuesto esa ausencia de contacto con la coordinación del dispositivo madrileño y ha puesto en valor el trabajo conjunto de médicos, enfermeras, farmacéuticos e ingenieros. "Cuando trabajamos juntos conseguimos cosas impensables", ha asegurado.

Por último, la consejera se ha referido a la situación de la calidad del aire y al reparto de mascarillas en las zonas más afectadas por el humo.

Ha explicado que actualmente el área con peor calidad del aire era Villa del Prado y ha recomendado a los vecinos evitar salir al exterior, mantener las ventanas cerradas y utilizar mascarillas FFP2 cuando sea necesario desplazarse.

Matute ha pedido consultar la información oficial de la Comunidad de Madrid sobre la calidad del aire para evitar alarmas innecesarias y ha incidido especialmente en la protección de enfermos crónicos y pacientes con patologías pulmonares.

Un teléfono gratuito para los afectados

Asimismo, la Comunidad de Madrid ha habilitado el teléfono gratuito 900 102 112, operativo las 24 horas del día, para ofrecer información y orientación sanitaria a los vecinos afectados por los incendios de la Sierra Oeste.

El servicio, desarrollado por las Consejerías de Digitalización y Sanidad, se presta a través del Centro de Atención Personalizada (CAP-SERMAS) y forma parte del dispositivo especial activado para garantizar el acceso de los ciudadanos a la asistencia sanitaria durante esta situación de emergencia.

A través de este número, los afectados pueden consultar los recursos sanitarios disponibles, conocer los puntos asistenciales a los que pueden acudir y resolver dudas relacionadas con la atención médica derivada de los incendios.

Además, el CAP-SERMAS mantiene su atención habitual para los usuarios que necesiten renovar tratamientos crónicos, reprogramar citas de Atención Primaria o resolver otras necesidades asistenciales. En cada caso, los profesionales canalizan la petición hacia el recurso sanitario más adecuado.