En los últimos días algunos vecinos de las zonas afectadas por los incendios han denunciado que se estarían cometiendo robos en las viviendas de los municipios desalojados. Según ha confirmado la portavoz de la Guardia Civil, Mercedes Martín, los agentes de este cuerpo han recibido avisos alertando de esta situación.

La portavoz ha declarado en una entrevista para el programa La Hora de la 1 de TVE: "Hemos recibido varias llamadas en las que nos están diciendo, sobre todo porque hay personas que tienen conectadas las alarmas, que se están produciendo saltos". A este respecto, ha aclarado que estos hechos tendrán que comprobarse una vez las personas evacuadas puedan regresar a sus domicilios, y será entonces cuando podrán interponer las denuncias.

Además, ha afirmado que la Guardia Civil debe realizar un "sobresfuerzo muy importante para mantener la seguridad y evitar los robos", debido a la gran extensión de los incendios. Asimismo la portavoz ha apuntado que "en este caso y en todos, cuando tenemos poblaciones que tienen que ser desalojadas y que las personas no están en el municipio, nuestra obligación, entre otras, es velar precisamente para que no se produzcan ni robos ni pillajes".

Destaca la colaboración ciudadana en los desalojos

Mercedes Martín ha agradecido a las personas evacuadas la colaboración y el entendimiento mostrado en el momento que los agentes acudían a sus domicilios para hacerles llegar la orden de desalojo. "Parte de que todo haya salido bien es porque los ciudadanos lo han hecho muy bien, han sabido responder a las órdenes que ha ido dando la Guardia Civil en colaboración con Policía Local y Protección Civil y al final se ha conseguido lo que se buscaba y es que no haya daños personales", ha destacado la portavoz de la Guardia Civil.

Tal y como confirma la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su cuenta de X (antiguo Twitter), en estos momentos doce municipios madrileños permanecen evacuados y cuatro confinados. Asimismo, trece carreteras de la Comunidad de Madrid permanecen cortadas a causa de los incendios en Madrid.

Balance incendios forestales. 28 julio - 10:00 horas. 🚒 - Efectivos Cuerpo bomberos, bomberos forestales y agentes forestales CM: 300 - ⁠Medios aéreos disponibles: 10 medios aéreos de la CM. - ⁠Vehículos terrestres: 50 - ⁠Hectáreas afectadas CM: aproximadamente 34.000 🏠… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 28, 2026

Del mismo modo Díaz Ayuso confirma que los incendios habrían afectado aproximadamente a 34.000 hectáreas. Trabajan para lograr la extinción el incendio 300 efectivos, 10 medios aéreos de la Comunidad de Madrid y 50 vehículos terrestres.