Almeida rompe con Albares y señala a Irene Lozano por la crisis de Casa Árabe: "La llevó prácticamente a la bancarrota"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que el Ayuntamiento recuperará la posesión del edificio de Escuelas Aguirre, sede de Casa Árabe, para ejecutar las obras que considera necesarias para garantizar la seguridad del inmueble. Además, ha responsabilizado al Ministerio de no haber alcanzado un acuerdo sobre la actuación y ha cargado contra la exdirectora de la institución, Irene Lozano, cuya gestión ha calificado de "nefasta".

En declaraciones a los medios, Almeida ha explicado que trasladó personalmente a Albares que el Consistorio no puede seguir retrasando una intervención que considera imprescindible. "Como no hemos llegado a un acuerdo, el Ayuntamiento tiene que asumir la responsabilidad de que no pueda haber un peligro para las personas", ha afirmado.

El alcalde ha señalado que la controversia entre el Ayuntamiento y el Ministerio sobre quién debía asumir las obras se ha prolongado durante demasiado tiempo y ha asegurado que el Gobierno central no ha querido alcanzar un entendimiento. "Si el Ministerio no ha querido llegar a un acuerdo a lo largo de este tiempo, nosotros no podemos dilatar más la solución", ha indicado. Por ello, el Consistorio recuperará la posesión del inmueble para ejecutar las obras con independencia de las conversaciones que puedan mantenerse sobre el futuro de Casa Árabe.

El nombramiento de Irene Lozano, el principal perjuicio

Almeida ha aprovechado su intervención para cargar contra la exdirectora de Casa Árabe, Irene Lozano, a la que ha responsabilizado de la situación económica de la institución. Según el alcalde, "el principal perjuicio que hay a Casa Árabe ha sido el nombramiento de Irene Lozano" y su gestión ha llevado a la institución "prácticamente a la bancarrota". Además, ha sostenido que el ministro Albares "lo primero que debería decir es 'nos equivocamos'" por haberla designado para el cargo.

El regidor madrileño ha explicado que, a juicio del Ayuntamiento, las obras previstas son incompatibles con el mantenimiento de la actividad de Casa Árabe en el edificio durante su ejecución.

En este sentido, ha indicado que cualquier permanencia futura en Escuelas Aguirre requerirá un título jurídico habilitante del que, según ha afirmado, actualmente no dispone la institución.

Almeida ha insistido en que el objetivo del Ayuntamiento no es expulsar definitivamente a Casa Árabe de Madrid y ha asegurado que comparte con el Ministerio el interés por que la institución continúe en la capital.