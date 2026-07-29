Abre por primera vez el secreto mejor guardado del Monasterio de El Escorial

Quienes visiten a partir de ahora el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial podrán descubrir uno de los espacios más emblemáticos y menos conocidos del conjunto monumental. Patrimonio Nacional ha abierto por primera vez al público el Patio de los Evangelistas, tras culminar una restauración que devuelve al jardín y al claustro su configuración renacentista original.

La intervención, desarrollada durante un año, permite que este histórico enclave pase a formar parte del recorrido habitual del monasterio, ofreciendo una nueva perspectiva de uno de los monumentos más importantes del patrimonio español.

El corazón espiritual del monasterio

Más que un simple patio interior, el Patio de los Evangelistas fue concebido en el siglo XVI como el centro de la vida monástica. Su diseño integra arquitectura, agua y vegetación siguiendo los ideales del Renacimiento, con el objetivo de representar simbólicamente el Jardín del Edén y el paraíso terrenal.

El espacio se organiza en forma de cruz alrededor del conocido Templete de los Evangelistas, diseñado por Juan de Herrera en 1586 y decorado con esculturas realizadas por Juan Bautista Monegro. Las galerías que rodean el patio conservan además un importante ciclo de frescos sobre la Historia de la Redención, obra de Pellegrino Tibaldi y su taller.

Con el paso de los siglos, distintas intervenciones habían alterado la imagen original del conjunto, motivo por el que Patrimonio Nacional emprendió un exhaustivo proceso de recuperación.

Una restauración basada en la documentación histórica

Los trabajos han estado respaldados por un amplio estudio documental e histórico que ha permitido reconstruir el diseño original del jardín.

Para ello se han utilizado planos históricos, documentación conservada en el Archivo General de Palacio y diferentes investigaciones sobre el sistema hidráulico del monasterio, lo que ha hecho posible recuperar la unidad arquitectónica y paisajística con la que fue concebido en el siglo XVI.

Entre las actuaciones realizadas destacan la restauración del pavimento de granito, la recuperación de las carpinterías del claustro bajo, la rehabilitación de los cuatro estanques históricos y la restauración de los doce parterres ajardinados, donde se han reintroducido especies vegetales acordes con el diseño renacentista.

Además, se ha instalado un nuevo sistema de riego para favorecer la conservación del jardín y un cerramiento de vidrio en uno de los accesos que protege las pinturas murales y mejora las condiciones de visita durante todo el año.

Una inversión de 1,7 millones de euros

La restauración del Patio de los Evangelistas ha supuesto una inversión de 1,7 millones de euros, financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos.

La actuación no solo recupera uno de los espacios históricos más representativos del monasterio, sino que también mejora su conservación y facilita que los visitantes puedan contemplarlo por primera vez de cerca.

Un nuevo atractivo para visitar El Escorial

La apertura del Patio de los Evangelistas supone una de las principales novedades de los últimos años en la visita al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

Hasta ahora este espacio únicamente podía observarse de forma muy limitada, mientras que desde este verano pasa a integrarse en el recorrido habitual del monumento, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Para quienes ya conocen El Escorial, la apertura ofrece la oportunidad de redescubrir uno de sus rincones más singulares. Y para quienes aún no lo han visitado, se convierte en un motivo más para acercarse a una de las grandes joyas del patrimonio histórico español.

Horarios y cómo visitar el monasterio

El Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial abre de martes a domingo. Durante la temporada de verano, de abril a septiembre, puede visitarse entre las 10:00 y las 19:00 horas, mientras que en invierno, de octubre a marzo, el horario es de 10:00 a 18:00 horas.

Las entradas pueden adquirirse previamente a través de los canales habilitados por Patrimonio Nacional o en el Centro de Recepción de Visitantes situado frente al monasterio. Actualmente, el acceso al recinto se realiza por la fachada oeste, junto al Patio de Reyes, debido a las obras de mejora que continúan desarrollándose en el monumento.