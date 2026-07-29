Ayuso lanza 58 medidas urgentes por los incendios: "En la guerra, resolución; y en la paz, buena voluntad"

La Comunidad de Madrid ha dado el pistoletazo de salida a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio que ha arrasado cerca de 29.000 hectáreas y obligado a evacuar a decenas de miles de vecinos. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó este miércoles, en un Consejo de Gobierno extraordinario, un paquete de 58 medidas extraordinarias con el que pretende acelerar la recuperación de los 17 municipios afectados y paliar las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de uno de los mayores desastres naturales registrados en la región.

Junto a este plan de choque, la presidenta madrileña anunció que la Comunidad ha solicitado la activación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, el principal mecanismo financiero comunitario destinado a respaldar a las regiones golpeadas por grandes catástrofes naturales. El objetivo es obtener financiación adicional que permita afrontar una reconstrucción que el Ejecutivo autonómico califica de "inédita".

Aunque parte de las actuaciones ya estaban en marcha desde que se declaró la emergencia, el plan aprobado este miércoles amplía de forma notable la respuesta institucional. De hecho, alrededor de quince medidas ya habían comenzado a aplicarse durante los últimos días para atender las necesidades más urgentes derivadas del incendio.

Las iniciativas se dirigen a 17 municipios —Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chapinería, Colmenar del Arroyo, El Escorial (por la evacuación de la pedanía de Peralejo), Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Villa del Prado y Zarzalejo—, donde residen más de 56.000 vecinos.

Entre las principales iniciativas figura una dotación extraordinaria de 10 millones de euros para reforzar la atención a las personas mayores y colectivos vulnerables, así como para ampliar el servicio de apoyo psicológico a domicilio destinado a quienes han sufrido las consecuencias del fuego.

La recuperación de las infraestructuras municipales constituye otro de los ejes del plan. La Comunidad destinará 20 millones de euros del Programa de Inversión Regional (PIR) a la reparación de calles, edificios e instalaciones públicas dañadas por las llamas, mientras que el Canal de Isabel II aplicará una bonificación del 80% en la tarifa del agua para los vecinos de los municipios afectados.

Al mismo tiempo, ya se están habilitando campas provisionales para gestionar los residuos generados por el incendio, una tarea que irá acompañada de un amplio operativo de limpieza, desbroce y retirada de restos tanto en los núcleos urbanos como en las carreteras afectadas.

La vivienda constituye otro de los pilares del plan. La Comunidad cubrirá hasta el 100% del alquiler durante un máximo de doce meses para aquellas familias que hayan perdido su domicilio habitual a consecuencia del incendio, unas 100 casas destruídas, según informó la propia Ayuso con los datos disponibles este miércoles. Al mismo tiempo, activará una ventanilla única y una vía administrativa acelerada, a través de la Aceleradora de Inversiones e Invest in Madrid, para agilizar la reconstrucción de empresas, industrias y nuevos proyectos en la comarca.

El Ejecutivo regional también pondrá en marcha líneas de financiación a través de Avalmadrid para facilitar liquidez a empresas y autónomos perjudicados por el incendio. A ello se suma una tarifa cero para estos trabajadores durante seis meses, ayudas específicas para las explotaciones ganaderas afectadas y una batería de incentivos fiscales destinada a aliviar el impacto económico de la catástrofe.

En el ámbito tributario, la Comunidad bonificará al 100% el impuesto sobre donaciones para los afectados, con independencia del grado de parentesco, y aplicará también beneficios fiscales en los actos jurídicos documentados y en la adquisición de inmuebles, vehículos o nuevas explotaciones. Además, abrirá una cuenta para canalizar donativos, mantendrá el servicio de asistencia jurídica gratuita para los afectados y suspenderá temporalmente los plazos de matriculación en Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.

La recuperación del entorno natural ocupará igualmente un lugar destacado dentro del plan. El Gobierno madrileño desplegará una estrategia específica para retirar la madera quemada, acometer labores de desbroce y talar de forma controlada los miles de árboles calcinados por el incendio, al tiempo que desarrollará un plan integral para reparar las carreteras afectadas.

Durante su comparecencia en la Real Casa de Correos, Ayuso aseguró que la Comunidad mantiene desplegados puntos de atención en los 17 municipios afectados, con oficinas móviles, dispositivos del Summa 112, equipos de Cruz Roja, atención psicológica y servicios de empleo para acompañar a los vecinos durante el regreso a sus localidades.

"Que sepan que vamos a estar allí, esperándoles con los brazos abiertos. No les vamos a abandonar", trasladó la presidenta a las familias que comienzan a regresar a sus hogares tras el incendio, convencida de que la recuperación requerirá un esfuerzo prolongado de todas las administraciones.

La presidenta pidió a los que tienen propiedades en las zonas afectadas que, "lejos de abandonar, sigan allí". "Que no abandonen a su gente, porque nosotros prometemos una recuperación inédita. Pero para eso hace falta no abandonar, no irse, invertir en la Sierra Oeste va a ser una inversión a futuro", prometió. "En la guerra, resolución; y en la paz, buena voluntad", concluyó.