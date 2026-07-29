Cortadas cinco carreteras de la Sierra Oeste de Madrid y otras 24 por el avance del fuego

El avance de los incendios forestales mantiene este miércoles 29 carreteras secundarias cortadas en la Comunidad de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón, según la última actualización de la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha recomendado evitar los desplazamientos por las zonas afectadas.

La DGT ha insistido en que los conductores no circulen por las áreas donde permanecen activos los incendios, especialmente en la Sierra Oeste de Madrid y en las provincias de Ávila, Toledo y Castellón, y ha pedido seguir la evolución de la situación únicamente a través de los canales oficiales.

Carreteras cerradas en Madrid

En la Comunidad de Madrid permanecen intransitables cinco carreteras de la Sierra Oeste: la M-512, en Navas del Rey; la M-521, en Quijorna; la M-537 y la M-539, en Robledo de Chavela; y la M-957, en San Martín de Valdeiglesias.

🚧 Actualización de carreteras cortadas por los incendios 🚫 En estos momentos permanecen cortadas 5 carreteras de la Comunidad de Madrid: • M-512: Robledondo – Robledo de Chavela.

• M-521: Fresnedillas de la Oliva – Robledo de Chavela.

• M-537: Robledo de Chavela.

• M-539:… pic.twitter.com/z2W5s7fpRG — Delegación del Gobierno en Madrid 🏛️ (@DGobiernoMadrid) July 29, 2026

La provincia de Ávila es la que registra un mayor número de vías cortadas por el fuego. Permanecen cerradas la AV-502, AV-503, AV-504, AV-512 y AV-562, en Cebreros; la AV-561, en El Hoyo de Pinares; la AV-901 y AV-902, en Burgohondo; la AV-904, en Guisando; la AV-P-310, en Hoyo de la Guija; la AV-P-703, en Casillas; la AV-P-705, en Mijares; además de la CL-501, en Santa María del Tiétar, y la N-403, en Las Cruceras.

En la provincia de Toledo siguen cortadas la CM-5006 y la CM-5053, ambas en el término municipal de La Iglesuela del Tiétar. Por su parte, en la provincia de Castellón permanecen cerradas al tráfico la CV-200, en Aín; la CV-203, en Caudiel; la CV-205, en Tales; la CV-215, en Alcudia de Veo; la CV-219, en Eslida; la CV-223, en Nules; y la CV-2261 y la CV-230, en Vall de Uxó.