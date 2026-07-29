Los equipos de emergencias afrontan este miércoles un día decisivo en su lucha contra el incendio forestal de la Sierra Oeste. Tras una noche de evolución positiva, en la que se ha logrado detener el avance de las llamas, el objetivo ahora es evitar reactivaciones y lograr la estabilización. Sin embargo, las autoridades mantienen el nivel de alerta debido a las condiciones meteorológicas adversas, marcadas por las altísimas temperaturas que asolan el centro peninsular en plena ola de calor.

Así lo ha trasladado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, en sus declaraciones desde el puesto de mando avanzado situado en la localidad de Navalcarnero. El dirigente autonómico ha explicado que, después de lograr frenar el flanco norte, las labores se han centrado fundamentalmente en la vigilancia y liquidación de los puntos calientes, un esfuerzo constante a lo largo de toda la madrugada que permite ser moderadamente optimistas.

En este sentido, el titular de Interior ha querido poner en valor el papel fundamental de los drones operados por los Bomberos de la Comunidad de Madrid. Gracias a la tecnología de estos dispositivos, los efectivos han podido sobrevolar la zona afectada durante las horas de oscuridad para identificar mediante cámaras térmicas aquellas áreas que suponen una mayor amenaza, permitiendo así marcar las prioridades de extinción con total precisión de cara a las primeras horas del día.

ℹ️🚨 Actualización 7:00h del #IFSierraOeste. Durante la noche el incendio se ha mantenido sin reproducciones. Los equipos de extinción han seguido trabajando en la consolidación del perímetro y en el remate de los puntos calientes.#BomberosCM#BomberosForestalesCM… pic.twitter.com/PgF3fYGSKO — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 29, 2026

La situación actual

No obstante, Novillo ha advertido de que la situación sigue siendo de "alto riesgo extremo" y ha apelado a la cautela. La prioridad absoluta para esta jornada, según ha indicado, es lograr mantener el perímetro actual y dar los pasos necesarios hacia la estabilización definitiva del fuego, lo que permitiría entrar en una fase orientada hacia la recuperación de la normalidad. Se trata de un desafío colosal, dado que el incendio abarca ya un perímetro de enormes dimensiones que afecta a unas 29.000 hectáreas en la región.

A este escenario se suma otro problema de extrema gravedad: el estrés del sistema nacional de emergencias. Las extremas temperaturas no solo castigan a la Comunidad de Madrid, sino que elevan la amenaza en el resto de España, donde ya hay numerosos medios desplegados para combatir otros fuegos en lugares como León o la provincia de Castellón. Por este motivo, el consejero ha hecho un llamamiento directo a la responsabilidad ciudadana para extremar las precauciones y evitar cualquier tipo de negligencia en el medio natural.

"Aquí sí que ya necesitamos a los ciudadanos que nos ayuden porque no puede haber ninguna ignición en estos días en España si no queremos lamentar una catástrofe", ha afirmado con contundencia. El Gobierno regional insta a la población a limitar cualquier actividad de riesgo y a denunciar ante el teléfono de emergencias 112 todo comportamiento sospechoso que pudiera poner en peligro la masa forestal, recordando que nos encontramos en una "situación crítica".

Pese a todo, la valoración general invita a la esperanza y el responsable de las políticas medioambientales ha aseverado que los trabajos van "por el buen camino". La clave, ha insistido, radica en no bajar la guardia en ningún momento para que ningún descuido o ráfaga de viento pueda abrir un nuevo frente que eche por tierra el esfuerzo realizado por los cientos de profesionales desplegados sobre el terreno.

De forma paralela a las labores de extinción, el Ejecutivo autonómico ya trabaja en la fase de recuperación. Carlos Novillo ha adelantado que el Consejo de Gobierno aprobará de inmediato un paquete de ayudas destinado a aliviar la difícil situación de los vecinos perjudicados por esta catástrofe medioambiental. Entre las primeras medidas de urgencia destaca el reparto de heno y paja para garantizar la alimentación de los animales en los territorios calcinados.

Asimismo, los técnicos autonómicos han puesto en marcha un primer análisis de los daños registrados en inmuebles y propiedades privadas, comenzando por el área de la urbanización Encinar del Alberche. Estas inspecciones continuarán desplegándose por el resto de municipios afectados para poder elaborar una estimación precisa de las pérdidas. El objetivo final de la Comunidad de Madrid es ofrecer un asesoramiento legal completo a las víctimas y asegurar que las ayudas económicas lleguen de forma eficaz a quienes han sufrido el zarpazo de las llamas.