'El País' elige a una yihadista condenada como 'rostro' de los evacuados por los incendios en Madrid

Entre las miles y miles de personas evacuadas o confinadas por los grandes incendios que han afectado a la Comunidad de Madrid, El País decidió poner rostro al drama de los desplazados con una protagonista: una mujer condenada por integración en el Estado Islámico que actualmente cumple el tercer grado penitenciario y lleva una pulsera electrónica para controlar sus movimientos.

El diario dedicó una entrevista a la mujer, de 39 años, desde uno de los centros habilitados en la región para los vecinos que tuvieron que abandonar sus viviendas por el avance del fuego. "Luna Fernández, tras un año y nueve meses en la cárcel de Estremera, ha tenido que desalojar su casa junto a sus seis hijos por el fuego", resume El País.

La pieza incluye además una imagen de Luna cubierta con un niqab que únicamente deja visibles sus ojos, a pesar de que en el texto se puntualiza que la mujer "usa hiyab", que es un tipo de velo en el que la cara se ve por completo.

En la entrevista, Luna explica que la orden de evacuación la obligó a hacer las maletas junto a sus seis hijos, aunque una de sus principales preocupaciones fue a quién debía avisar para poder salir del municipio sin incumplir las condiciones de su régimen de semilibertad. Su madre, Manuela Grande, le respondió: "Lo importante es irse cuanto antes".

El País repasa la trayectoria de la evacuada, condenada por la Audiencia Nacional por integración en Estado Islámico. En la entrevista recuerda que viajó en 2014 a Siria junto a quien entonces era su marido, Mohamed Amin El Aabou, miembro de la Brigada Al Ándalus, una de las células yihadistas que buscaban instaurar un califato con una interpretación radical de la ley islámica.

La entrevistada explica al diario que el incendio de Madrid le hizo recordar aquella etapa. "Estuve muy asustada. Fue como volver a Siria por unos instantes", asegura, dándole el titular a la noticia. Durante la conversación también relata que permaneció durante cuatro años en los campamentos de Al Hol y Al Roj hasta que en 2023 España la repatrió junto a otra española y los 13 menores de los que se hacían cargo, nueve de ellos hijos biológicos.

Tras su regreso fue condenada por terrorismo y pasó nueve meses en la prisión de Estremera antes de acceder al tercer grado. No obstante, defiende que no merecía esa condena. "No me creyó Pedraz", puntualiza la entrevista de El País, en referencia al juez de la Audiencia Nacional que actualmente lleva el caso de las cloacas del PSOE.

Aunque la entrevistada llega incluso a afirmar que "la verdad es que en España todo me ha ido mal", El País relata que trabaja de forma ocasional cuidando a personas mayores y estudia un curso de atención sociosanitaria. Sus hijos, que estuvieron bajo la tutela de la Comunidad de Madrid mientras ella permanecía en prisión, ya viven con ella y acuden al colegio, aunque todavía no disponen de DNI por un problema burocrático.

"No voy a tener amigas cristianas"

También para el periódico, Luna cuenta que tiene dificultades para relacionarse con otras personas. "Me está costando hacer amigas. No voy a tener amigas cristianas y las musulmanas no quieren serlo". Les cuento mi vida o se enteran de quién soy y se alejan de mí porque dicen que soy radical", afirma. Asimismo, señala que no le importaría volver a casarse, aunque "con un cristiano no". "Acabaríamos discutiendo. Se iría al bar...", contesta.

La pieza incluye además las declaraciones de su madre, Manuela Grande, que vuelve a cuestionar la condena impuesta a su hija. "¿Verdad que no?", pregunta antes de añadir: "A las esposas de los etarras no las condenaban. No entiendo por qué a ella sí". La madre impulsó durante años el regreso de su hija a España cuando permanecía atrapada en un campamento de Siria. El País la llega a definir como "una madre coraje".

"En el centro de desplazados las tratan bien, pero desean volver a casa cuanto antes cuando pase el peligro. Sobre todo Luna, que quiere comenzar una nueva vida. Lejos de este fuego, pero sobre todo de los que tanto han incendiado su vida. Literalmente, resurgir de las cenizas", concluye la pieza del diario.