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Isabel Díaz Ayuso preside la reunión del Consejo de Gobierno, en directo
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preside la reunión del Consejo de Gobierno en la Real Casa de Correos.
29/7/2026 - 12:47
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