La EMT habilitará dos líneas gratuitas de autobús por las obras en el Metro de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), pondrá en marcha dos servicios especiales y gratuitos de autobuses para garantizar la movilidad de los ciudadanos frente a los cortes provocados por las obras de mejora que acometerá el suburbano durante la época estival.

A partir de este mismo sábado y hasta el próximo 3 de septiembre, quedará clausurada la estación de Moncloa de la línea 6 de Metro. El motivo de este cierre obedece a los trabajos de renovación integral de la vía, así como al refuerzo de las bóvedas y andenes para permitir la futura automatización de la ruta. Como consecuencia, el trazado circular quedará suspendido temporalmente en el tramo comprendido entre las paradas de Argüelles y Ciudad Universitaria.

Tan solo un día después, el domingo, dará comienzo el segundo de los cortes previstos, en este caso afectando a la línea 7. La circulación quedará interrumpida entre las estaciones de Gregorio Marañón y Pitis. Esta alteración del servicio se prolongará hasta el 28 de agosto y tiene como finalidad avanzar en la imprescindible renovación del sistema de señalización y del carril.

Para mitigar las molestias a los usuarios, el consistorio madrileño desplegará un contingente de hasta 24 autobuses encargados de sustituir el servicio ferroviario en las áreas afectadas. Estas alternativas terrestres, bautizadas como SE6 y SE7, operarán todos los días de la semana mientras se prolonguen las intervenciones subterráneas.

Conexión directa

En lo referente al servicio alternativo SE6, los viajeros contarán con una conexión directa entre Ciudad Universitaria y Argüelles. Los vehículos circularán con una frecuencia de paso de seis minutos en los días laborables, que pasará a ser de siete u ocho minutos durante los fines de semana y festivos. Las salidas se realizarán desde las inmediaciones de la Facultad de Medicina en la Complutense y la calle de la Princesa, efectuando una parada intermedia en la emblemática plaza de Moncloa. El primer viaje de la jornada arrancará a las 6:05 horas, en paralelo a la apertura del Metro, extendiéndose hasta casi la medianoche o más allá de las dos de la madrugada los viernes y sábados.

Por su parte, la ruta SE7 ofrecerá un recorrido más extenso para paliar el corte en el noroeste de la capital. Con un horario de inicio a las 6:05 horas, la línea replicará el recorrido del tramo clausurado. La periodicidad de estos autobuses será de siete minutos de lunes a viernes, y de nueve minutos los sábados y domingos. La última salida desde Pitis se efectuará a la 1:33 horas, garantizando así la cobertura nocturna a los vecinos de la zona.

El trayecto del SE7 incluirá paradas estratégicas cerca de las estaciones cerradas, tales como Arroyofresno, Lacoma, Avenida de la Ilustración, Peñagrande, Antonio Machado, Valdezarza, Francos Rodríguez, Guzmán el Bueno, Islas Filipinas, Canal y Alonso Cano.