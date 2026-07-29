La Guardia Civil alerta de estafas telefónicas que piden donaciones para afectados por los incendios en Madrid

La Guardia Civil ha advertido de la detección de intentos de estafa telefónica en los que los delincuentes solicitan donaciones económicas supuestamente destinadas a los damnificados por los incendios registrados en la Comunidad de Madrid. Ante esta situación, el Instituto Armado pide a los ciudadanos que extremen la precaución, no faciliten información personal o bancaria y comprueben siempre la autenticidad de cualquier petición de ayuda mediante organismos oficiales.

La alerta se ha difundido a través del perfil oficial de la Guardia Civil en la red social X, donde informa de la existencia de llamadas telefónicas fraudulentas que apelan a la solidaridad de los ciudadanos para obtener dinero con el pretexto de ayudar a las personas afectadas por los incendios en la Comunidad de Madrid.

🚨 AVISO A LA CIUDADANÍA 🚨

Alertamos de la detección de intentos de #estafatelefónica en las que solicitan donaciones para los damnificados por los incendios de la Comunidad de Madrid. ❌ No facilites datos personales ni bancarios.

❌ No realices pagos si recibes este tipo de… pic.twitter.com/CMFJSA8C18 — Guardia Civil (@guardiacivil) July 28, 2026

Según explica la Benemérita, quienes reciben estas llamadas deben desconfiar de cualquier solicitud de donaciones realizada por teléfono y verificar previamente la información antes de efectuar cualquier aportación económica.

Recomendaciones para evitar caer en la estafa

La Guardia Civil recuerda una serie de medidas para reducir el riesgo de ser víctima de este tipo de fraude. En primer lugar, insiste en no facilitar datos personales ni bancarios durante este tipo de llamadas.

Además, aconseja no realizar pagos si se recibe una comunicación con estas características y comprobar siempre la autenticidad de la campaña de recaudación mediante canales y organismos oficiales antes de colaborar.

Estas recomendaciones buscan impedir que los estafadores aprovechen situaciones de emergencia para obtener dinero mediante engaños.

Las estafas relacionadas con catástrofes o emergencias suelen utilizar el impacto social de estos acontecimientos para generar confianza y urgencia entre las posibles víctimas. En este caso, los delincuentes recurren a la situación provocada por los incendios en la Comunidad de Madrid para solicitar supuestas ayudas económicas.

La Guardia Civil recuerda que las administraciones y las organizaciones autorizadas cuentan con canales oficiales para informar sobre campañas solidarias, por lo que recomienda acudir siempre a esas vías antes de efectuar cualquier donación.