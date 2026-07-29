Las impactantes imágenes por satélite del Pantano de San Juan antes y después del incendio

Más de 400 efectivos han trabajado durante la noche para hacer frente al avance del incendio al norte del pantano de San Juan, al oeste de Madrid, a fin de intentar contenerlo aprovechando las condiciones climatológicas.

Así lo anunció el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al término de la reunión nocturna del CECOPI. "Después de un día muy complejo en el que se ha trabajado con mucha intensidad, hemos obtenido buenos resultados", explicó el delegado, quien subrayó que toda la atención y preocupación ahora se encuentra en la evolución del incendio en el norte del pantano de San Juan.

Las imágenes por satélite que deja el Pantano son desoladoras. Así se ve el antes y después del fuego que ha calcinado el entorno de alto valor ecológico.

El Embalse de San Juan. Antes y después. 😩 pic.twitter.com/1zRXEdBp5F — EnsancheSur.com (@EnsancheSur) July 29, 2026

Gracias al trabajo de los medios aéreos y terrestres, la línea de avance de ese incendio se encuentra "ralentizado", aseguró Martín, quien añadió que a lo largo de la noche se va a intentar contener y extinguir esa línea de avance del incendio hacia Valdemaqueda.

"Con ello tendríamos un magnífico resultado, que nos abriría la expectativa a un cambio de situación en el día de mañana martes", jornada en la que las autoridades se plantearan el cambio de situación de restricciones de algunas poblaciones "si la noche va bien".

El delegado del Gobierno en Madrid reiteró a la población que sigan las indicaciones de los servicios de emergencias para evitar que se pongan en riego las personas.