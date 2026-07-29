Los oasis ocultos de Madrid para huir del calor sin pisar la playa

Madrid demuestra cada verano que no hace falta abandonar la ciudad para disfrutar de un buen plan al aire libre. Azoteas con vistas panorámicas, jardines ocultos entre edificios históricos, piscinas urbanas y una oferta gastronómica cada vez más cuidada convierten a la capital en uno de los mejores destinos para quienes buscan escapar del calor sin salir de ella.

Desde hoteles con algunos de los mejores miradores de la ciudad hasta restaurantes con terrazas rodeadas de vegetación, estas son algunas de las propuestas más interesantes para disfrutar de una comida, una cena o simplemente una copa al atardecer.

Hotel Emperador, uno de los clásicos del verano madrileño

La terraza del Hotel Emperador continúa siendo una de las referencias del verano en Madrid. Situada en la décima planta del edificio, ofrece vistas de 360 grados sobre la ciudad y un ambiente especialmente animado al caer la tarde.

Su oferta combina tapas, cócteles de autor y una de las piscinas más conocidas de la capital, abierta durante la temporada estival. Además, este verano recupera su tradicional ciclo de cine al aire libre, dedicado en esta edición a la filmografía de Pedro Almodóvar y acompañado por una selección de vinos.

Un día de piscina en pleno barrio de Salamanca

Para quienes buscan desconectar sin salir de Madrid, el Picos Pardos Sky Lounge, situado en el Bless Hotel Madrid, vuelve a ofrecer pases de día para disfrutar de su piscina elevada y sus camas balinesas.

La experiencia puede completarse con diferentes propuestas gastronómicas y bebidas premium, convirtiéndose en una alternativa para pasar una jornada completa de descanso en pleno centro de la ciudad.

Alta cocina y cócteles con vistas

La Terraza del Urban vuelve a reunir gastronomía y coctelería en una de las azoteas más conocidas del centro.

La carta incluye elaboraciones firmadas por los chefs Javier Sanz y Juan Sahuquillo, responsables del restaurante Cebo, junto a una amplia selección de cócteles clásicos y de autor que convierten el espacio en un lugar especialmente atractivo al anochecer.

Un oasis escondido en el centro de Madrid

Lejos del bullicio de las calles, CoolRooms Palacio de Atocha propone uno de los jardines urbanos más tranquilos de la capital.

Durante el verano ofrece diferentes experiencias que combinan acceso a la piscina con brunch, almuerzos o cenas, además de sesiones de cine al aire libre y una propuesta nocturna que permite disfrutar de un baño antes de cenar en un entorno especialmente cuidado.

Italia se instala en las alturas de Serrano

Entre las novedades de la temporada destaca la terraza de Florentine, ubicada en la séptima planta de WOW Concept.

Inspirada en la Italia de los años setenta, combina una decoración muy cuidada con vistas sobre la Milla de Oro madrileña, convirtiéndose en un lugar ideal tanto para un aperitivo como para una cena al aire libre.

RT60 Rooftop Bar vuelve a abrir sus puertas

El Hard Rock Hotel Madrid vuelve a apostar por su terraza RT60 Rooftop Bar como uno de los espacios destacados para disfrutar del atardecer.

Su carta apuesta por platos pensados para compartir, como ceviches o tacos, acompañados por una amplia oferta de cócteles de autor.

Jardines donde olvidarse del calor

No todas las terrazas están en las alturas. Tragaluz Madrid mantiene su jardín interior como uno de los espacios más agradables para cenar durante las noches de verano.

A esta propuesta se suma Almara, donde el chef Aitor Mena apuesta por una cocina mediterránea basada en el producto de temporada, con un jardín que invita a disfrutar de comidas y cenas sin prisas.

El Jardín del InterContinental apuesta por el afterwork

Otra opción para quienes buscan un ambiente relajado es la terraza del InterContinental Madrid.

Su propuesta gastronómica, elaborada por el chef Miguel de la Fuente, se completa con sesiones de DJ en directo entre semana y una cuidada carta de cócteles, convirtiéndose en uno de los puntos de encuentro habituales para el afterwork en la capital.

Cine, cócteles y gastronomía

El verano madrileño también ofrece planes que combinan cultura y restauración. Cibeles de Cine vuelve a programar clásicos del cine junto a estrenos recientes en la Galería de Cristal de CentroCentro.

Antes de las proyecciones, los asistentes pueden disfrutar de música en directo, cócteles y diferentes propuestas gastronómicas, convirtiendo cada sesión en una experiencia más completa.

El jamón ibérico también tiene su terraza

La renovada terraza de Cinco Jotas es otra de las opciones para quienes prefieren una propuesta gastronómica centrada en el producto.

Su carta mantiene como protagonista el jamón de bellota 100 % ibérico, al que se suman platos frescos pensados para compartir durante los meses más calurosos, acompañados por una amplia selección de vinos.

Con azoteas panorámicas, jardines escondidos, piscinas urbanas y restaurantes al aire libre, Madrid vuelve a demostrar que también en verano ofrece planes para todos los gustos sin necesidad de abandonar la ciudad.