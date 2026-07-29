Madrid denuncia al Rayo por bloquear las obras urgentes de seguridad en el estadio

La crisis institucional entre el Rayo Vallecano y la Comunidad de Madrid ha dado un paso más. El motivo es que el Gobierno regional presentando una denuncia ante la Policía Nacional después de que, según sostiene, el club impidiera el acceso al personal técnico encargado de iniciar las obras urgentes de mantenimiento en el estadio de Vallecas. La actuación llega apenas un día después de que la Administración suspendiera cautelarmente la concesión del recinto tras una auditoría que detectó graves deficiencias en materia de seguridad.

Los hechos se produjeron a primera hora de la mañana, cuando un equipo de especialistas en jardinería, electricidad, fontanería, climatización y ventilación acudió al estadio para comenzar los trabajos. Sin embargo, siempre según la versión ofrecida por la Comunidad, responsables del club, entre ellos el vicepresidente y el jefe de los servicios jurídicos, les negaron la entrada al recinto.

Ante esa situación, el Ejecutivo autonómico decidió acudir al Cuerpo Nacional de Policía al considerar que el Rayo estaba obstaculizando las funciones de inspección y ejecución que corresponden a la Administración desde el momento en que quedó suspendida la concesión demanial del estadio.

La Comunidad endurece el discurso

Desde el Gobierno regional defienden que, tras la suspensión cautelar, el club ya no dispone del título jurídico necesario para seguir gestionando las instalaciones, que pasan a estar bajo control de la Comunidad. Por ello consideran que impedir el acceso de los técnicos supone una obstrucción a una actuación administrativa destinada a garantizar la seguridad del recinto.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, elevó además el tono contra la dirección del club. Acusó al Rayo de seguir un "modus operandi" basado en retrasar las actuaciones administrativas y aseguró que la actitud de la entidad está perjudicando la imagen del club y del propio estadio de Vallecas.

Pero a su vez la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado que las medidas que se toman en el estadio de Vallecas vienen de una auditoría que se realiza en el mes de octubre en la que se detectan las deficiencias. "Hemos realizado una consultoría externa y esta nos ha comunicado que hay riesgo para la seguridad de las personas y, por tanto, hemos iniciado primero el procedimiento de extinción de la concesión por incumplimiento del club".

Además, la presidenta ha asegurado que esta decisión no es sólo de la Comunidad de Madrid sino que se ha tomado con "LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)" y que estas instituciones tienen "estadios alternativos" que puede utilizar el Rayo Vallecano.

Un estadio bajo sospecha

El origen del conflicto se encuentra en la auditoría técnica realizada sobre el estadio. En ella, se detectaron importantes carencias relacionadas con los sistemas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas, las condiciones higiénico-sanitarias y el mantenimiento general del recinto.

Estas deficiencias llevaron a la Comunidad de Madrid a iniciar el procedimiento para extinguir la concesión administrativa del estadio y recuperar temporalmente el control de la instalación con el objetivo de ejecutar una reforma considerada prioritaria.

Mientras parte del personal técnico pudo comenzar a trabajar en el edificio anexo utilizado por distintas federaciones deportivas, los operarios encargados del mantenimiento del césped permanecieron durante horas sin poder acceder al estadio principal.

La Administración estima que las actuaciones urgentes podrían prolongarse entre dos y seis meses, un plazo que complica seriamente la planificación deportiva del club. De hecho, la consecuencia más inmediata de este enfrentamiento es la incertidumbre sobre dónde disputará el Rayo Vallecano sus primeros encuentros como local.

Si las obras no pueden iniciarse de inmediato y el conflicto institucional continúa enquistado, el conjunto franjirrojo se verá obligado a buscar una sede alternativa para arrancar la temporada. Esto hace que se estén hablando ya de posibilidades y Butarque, estadio del Leganés, aparece como la principal alternativa mientras se resuelve la situación.

Todo ello añade presión a un club que atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años fuera del terreno de juego. La disputa administrativa ha generado además un creciente malestar entre parte de la afición, que en los últimos días ha mostrado públicamente su descontento con la gestión de la directiva mediante protestas y pintadas en los alrededores del estadio.

Más allá del recorrido judicial que pueda tener la denuncia presentada por la Comunidad de Madrid, el episodio evidencia el profundo deterioro de las relaciones entre ambas partes. Mientras el Ejecutivo regional insiste en que su prioridad es garantizar la seguridad de los aficionados y recuperar unas instalaciones con importantes deficiencias, el Rayo mantiene un pulso institucional cuyo desenlace marcará no solo el futuro del estadio de Vallecas, sino también el inicio de la próxima temporada para uno de los clubes más representativos del fútbol madrileño.