'Yo fui a EGB': la exposición gratuita de la capital que te hará viajar a la infancia

Madrid propone este verano un plan perfecto para quienes quieran hacer un viaje directo a su infancia. La exposición Yo fui a EGB, que forma parte de la programación de Veranos de la Villa, reúne cientos de recuerdos de varias generaciones españolas en una experiencia inmersiva que va mucho más allá de una exposición tradicional.

Instalada en la Sala 1 del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, la muestra permite recorrer espacios que recrean la vida cotidiana de quienes crecieron durante la etapa de la Educación General Básica (EGB), despertando la nostalgia de los adultos y la curiosidad de los más jóvenes.

Un recorrido por la infancia de varias generaciones

Lejos de limitarse a mostrar objetos en vitrinas, la exposición recrea ambientes completos en los que el visitante vuelve a encontrarse con algunos de los símbolos más reconocibles de la infancia de los años 70, 80 y 90.

Durante el recorrido aparecen elementos tan familiares como los cuadernos Rubio, los materiales escolares, la cocina de la abuela, la primera colonia Chispas, las cintas VHS, los videoclubs de barrio o las mañanas de televisión de los sábados. Tampoco faltan personajes que marcaron a toda una generación, como Espinete, junto a figuras cotidianas como la profesora del colegio o el dependiente del videoclub.

La combinación de objetos, sonidos y escenarios hace que la visita se convierta en una experiencia inmersiva con una duración aproximada de hora y media.

Una exposición para compartir en familia

Aunque la muestra conecta especialmente con quienes cursaron la EGB, está diseñada para que pueda disfrutarse a cualquier edad.

Los adultos tienen la oportunidad de reencontrarse con muchos de los recuerdos de su niñez, mientras que niños y adolescentes descubren cómo era el día a día de sus padres o abuelos antes de la llegada de internet, los teléfonos móviles o las plataformas de streaming.

Ese contraste entre generaciones convierte la visita en una actividad ideal para compartir durante las vacaciones de verano.

Fechas, horarios y dónde visitar la exposición

La exposición puede visitarse hasta el 30 de agosto en la Sala 1 del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque.

El horario es de martes a sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:00 horas, mientras que los domingos y festivos abre de 10:30 a 13:30 horas. Los lunes permanece cerrada.

La entrada es gratuita y el acceso se realiza por orden de llegada hasta completar el aforo disponible, por lo que se recomienda acudir con antelación, especialmente durante los fines de semana y los días de mayor afluencia.