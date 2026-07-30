Agosto de obras en el Metro de Madrid: cierra la estación de Moncloa en la L6 y parte de la L7

A los cortes que ya afectan a las Líneas 9B y 10 del Metro de Madrid se suman ahora dos nuevas alteraciones: desde este sábado 1 de agosto cierra la estación de Moncloa de la Línea 6 y, a partir del domingo, dejarán de circular los trenes de la Línea 7 entre Gregorio Marañón y Pitis.

El primero de los cambios se prolongará hasta el 2 de septiembre. Durante ese periodo permanecerá cerrada la estación de Moncloa de la Línea 6, lo que obliga a suspender el servicio de la Línea Circular entre Argüelles y Ciudad Universitaria.

La intervención permitirá renovar la vía y reforzar los andenes para instalar las futuras puertas de andén previstas dentro del proyecto de automatización de la Línea 6. Esta actuación no pudo llevarse a cabo durante los cierres de 2025 porque Moncloa funcionó entonces como estación terminal del servicio.

Un día después, el domingo 2 de agosto, llegará otro de los cortes previstos para este verano. La Línea 7 quedará interrumpida entre Gregorio Marañón y Pitis hasta el 28 de agosto, ambos incluidos, para avanzar en la renovación del sistema de señalización y del carril.

Estos trabajos forman parte de un proyecto de mayor alcance con el que Metro renovará por completo la señalización de la Línea 7 entre Estadio Metropolitano y Pitis. La actuación abarcará 20 kilómetros de túnel y 24 estaciones.

Para mitigar las molestias a los usuarios, el Ayuntamiento de Madrid desplegará un contingente de hasta 24 autobuses de la EMT encargados de sustituir el servicio ferroviario en las áreas afectadas. Estas alternativas terrestres, bautizadas como SE6 y SE7, operarán todos los días de la semana mientras se prolonguen los cortes.

Más cortes ya activos

Las nuevas restricciones se añaden a otras que ya siguen activas. En la Línea 9B continúa suspendido el servicio entre Rivas-Vaciamadrid y Arganda del Rey hasta el 13 de agosto por trabajos de mejora de la superestructura de la vía, que incluyen la renovación de aparatos de dilatación y la instalación de contracarril para aumentar la fiabilidad y la seguridad del servicio.

Mientras duren estas obras, la Comunidad de Madrid mantiene operativo el servicio especial y gratuito de autobuses SE9. Por su parte, Metro recomienda a los viajeros consultar antes de iniciar el trayecto el recorrido, las paradas y los horarios de este servicio alternativo.

También permanece cortada la Línea 10 entre Plaza de Castilla y Nuevos Ministerios, una interrupción que se mantendrá hasta el 21 de agosto por las obras que se ejecutan en las estaciones de Cuzco y Santiago Bernabéu.

Para cubrir ese recorrido se mantiene en funcionamiento la línea especial gratuita S10 de la EMT. Además, se ha reforzado el servicio en las líneas 1 y 9 de Metro y en las líneas de autobús 27 y 147, que circulan por el entorno del paseo de la Castellana.