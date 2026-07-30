Ayuso lanza un canal oficial para donar a los afectados por los incendios y evitar estafas

La Comunidad de Madrid ha activado un canal oficial para que cualquier ciudadano pueda realizar donaciones destinadas a los afectados por el incendio de la Sierra Oeste. La iniciativa coincide con la advertencia de la Guardia Civil sobre intentos de fraude relacionados con los incendios.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de este nuevo espacio a través de la página web de la Comunidad. "Estrenamos este apartado en nuestra web para canalizar con seguridad las donaciones para la reconstrucción de la Sierra Oeste. ¡Gracias!", ha señalado.

El objetivo es ofrecer una vía oficial para colaborar económicamente con la recuperación de la zona después de que las llamas hayan arrasado cerca de 29.000 hectáreas y obligasen a evacuar a decenas de miles de vecinos. La plataforma permite realizar aportaciones mediante transferencia bancaria, Bizum, tarjeta de crédito o cargo en cuenta.

Desde la CAM también han animado a participar en esta iniciativa, presentada como un "canal único y seguro" para hacer donaciones "de forma sencilla" y desarrollada en colaboración con CaixaBank. "Madrid, siempre solidaria", ha destacado el Gobierno regional, que ha agradecido "cada gesto" de los ciudadanos y ha llamado a colaborar "todos juntos por la reconstrucción".

Madrid, siempre solidaria ❤️ 🤝 ¿Quieres hacer una donación para contribuir en la ayuda a los afectados por el #IFSierraOeste? 📲 Se ha habilitado un canal único y seguro para hacerlo de forma sencilla mediante: transferencia bancaria, cargo en cuenta, tarjeta o Bizum, en una… https://t.co/e49lCKy0xW — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) July 30, 2026

La apertura de este canal llega en un momento en el que las autoridades han pedido extremar la precaución ante posibles fraudes relacionados con las donaciones. La Guardia Civil alertaba el pasado martes de la aparición de llamadas telefónicas fraudulentas en las que los delincuentes solicitan dinero que supuestamente irá destinado a los afectados por los incendios.

Por ello, el Instituto Armado recomienda comprobar siempre que cualquier petición de ayuda procede de organismos oficiales y evitar facilitar datos personales o bancarios por teléfono.

Esta última novedad del Gobierno regional forma parte del plan extraordinario que se presentó este pasado miércoles para responder a las consecuencias del incendio, que ha afectado a 17 municipios de la Sierra Oeste. Entre las 58 medidas urgentes figuran ayudas económicas para familias y empresas, financiación para la reconstrucción de infraestructuras, bonificaciones fiscales, apoyo psicológico y la cobertura del alquiler para quienes han perdido su vivienda habitual, además de la solicitud del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para reforzar la financiación de la recuperación.