El Gobierno de Ayuso pone a la venta el ático de Chamberí para ayudar en la reconstrucción tras los incendios

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido sacar a la venta el ático de Chamberí que la Administración autonómica había adquirido para "ayudar en la reconstrucción" de las zonas de la Sierra Oeste afectadas por los devastadores incendios.

El anuncio lo ha realizado este jueves el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante una visita a San Martín de Valdeiglesias, uno de los municipios más castigados por el último incendio. Allí ha explicado que ya ha dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para iniciar la venta de ese inmueble, situado en el paseo del General Martínez Campos, junto a otros cuatro edificios propiedad de la Comunidad ubicados en la Gran Vía.

En conjunto, los cinco inmuebles están valorados en alrededor de 20 millones de euros. El objetivo de la operación, ha señalado García Martín, es destinar los recursos obtenidos a "ayudar en la reconstrucción" de la Sierra Oeste. "La Comunidad de Madrid está volcada en la recuperación de la sierra oeste tras el devastador incendio. Es la máxima prioridad que tenemos", ha subrayado a su vez.

Desde el Gobierno regional han precisado que Planifica Madrid ya ha iniciado el proceso para poner a la venta estos inmuebles con la intención de ampliar el presupuesto previsto para las labores de reconstrucción de las zonas afectadas por el incendio.

La decisión llega un día después de que la propia Ayuso negara que el ático de Chamberí hubiera sido adquirido para un uso personal. En una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, enmarcó la compra en la reforma "integral" prevista para la Real Casa de Correos.

"No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no le han comprado a Ayuso nada. Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy para echarme la opinión pública encima. Es falso. Yo no me estoy comprando nada, insisto, y no se me está comprando nada y quiero que quede claro", afirmó la presidenta.