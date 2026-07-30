El museo oculto en el centro de Madrid que supone un auténtico viaje en el tiempo

En una ciudad repleta de grandes museos, existe un espacio que suele pasar desapercibido para muchos madrileños y turistas. Sin embargo, quienes cruzan sus puertas descubren un auténtico viaje en el tiempo hasta los orígenes de los libros, los periódicos y las técnicas de impresión. Se trata de la Imprenta Municipal-Artes del Libro, un museo gratuito dedicado a conservar el patrimonio de las artes gráficas y a mostrar cómo evolucionó la impresión desde el siglo XV hasta la llegada de las tecnologías modernas.

Ubicado en el centro de Madrid y perteneciente a la red de museos municipales, este espacio ocupa 3.500 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y alberga una de las colecciones más importantes de España sobre impresión, encuadernación y artes gráficas.

Un museo con más de 3.000 piezas únicas

La colección de la Imprenta Municipal reúne más de 3.000 objetos históricos relacionados con el mundo del libro y la impresión.

Entre las piezas más destacadas sobresale una prensa de imprimir del siglo XVII, un tórculo de 1789, una máquina tipográfica Planeta de 1930, además de piedras litográficas, planchas calcográficas, herramientas para el dorado de libros y una importante colección de encuadernaciones artísticas.

La exposición permanente, titulada La imprenta y el libro: una historia, permite recorrer la evolución de las técnicas de impresión, desde las antiguas prensas manuales utilizadas entre los siglos XV y XVIII hasta la imprenta mecánica que acabó desapareciendo con la llegada del sistema offset. El recorrido también explica la evolución de la ilustración y de las distintas técnicas de encuadernación que dieron forma a los libros durante siglos.

Una historia ligada al crecimiento de Madrid

Aunque el museo abrió sus puertas en 2011, sus orígenes se remontan mucho más atrás.

Todo comenzó en 1853, cuando se creó la Imprenta del Asilo de San Bernardino, un taller donde los niños acogidos aprendían el oficio mientras se elaboraban los impresos que necesitaba el Ayuntamiento de Madrid.

Con el crecimiento de la ciudad también aumentó la actividad de estos talleres. En 1876 comenzó a utilizarse el nombre de Imprenta y Litografía Municipal, y pocos años después se trasladó a distintos edificios emblemáticos de la capital, como la Casa de la Panadería y la Casa de Cisneros, hasta instalarse definitivamente en su sede actual en 1934.

Décadas más tarde, en 1986, nació la Imprenta Artesanal para preservar este valioso patrimonio, un proyecto que acabaría dando lugar al museo que hoy puede visitarse.

Mucho más que una exposición

La Imprenta Municipal no solo conserva maquinaria histórica. A lo largo del año organiza exposiciones temporales, actividades familiares y talleres donde los visitantes pueden conocer de forma práctica antiguos procesos de impresión, estampación y encuadernación.

Durante el verano, por ejemplo, el museo ofrece talleres gratuitos dirigidos a niños de entre 5 y 12 años, dedicados a crear libretas o aprender técnicas básicas de encuadernación. Estas actividades suelen completar rápidamente sus plazas.

Además, el centro exhibe trabajos especiales realizados por sus propios profesionales, como el Libro de Honor, el libro de regalo entregado al papa León XIV o el ejemplar obsequiado a la reina Letizia, muestras del alto nivel artesanal que todavía se conserva en estas instalaciones.

Un referente para investigadores y amantes del libro

El museo también desempeña una importante labor de conservación documental. Cuenta con una biblioteca especializada y un centro de documentación cuyos fondos pueden consultarse con cita previa por investigadores.

A ello se suman los servicios de encuadernación, restauración documental y edición de publicaciones oficiales del Ayuntamiento de Madrid, manteniendo vivo un oficio con siglos de historia.

Para quienes disfrutan descubriendo lugares diferentes en la capital, la Imprenta Municipal-Artes del Libro es una visita tan sorprendente como desconocida. Un museo gratuito donde cada prensa, cada tipo móvil y cada libro cuentan la historia de cómo la palabra impresa cambió el mundo.