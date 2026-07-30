La joya del Renacimiento español a menos de una hora de Madrid

A menos de una hora de Madrid se encuentra uno de los edificios más impresionantes del Renacimiento español. El Colegio Mayor de San Ildefonso, corazón de la Universidad de Alcalá, permite recorrer algunos de los espacios más emblemáticos de una institución que cambió la historia de la enseñanza en España y que convirtió a Alcalá de Henares en una ciudad diseñada para el conocimiento.

Gracias al servicio de visitas guiadas de la Universidad de Alcalá, cualquier visitante puede adentrarse en un conjunto declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, descubrir escenarios cargados de historia y conocer de cerca el lugar donde cada año se entrega el prestigioso Premio Cervantes.

Un edificio que cambió la historia de la educación

El origen del Colegio Mayor de San Ildefonso se remonta a 1499, cuando el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros impulsó la creación de una universidad inspirada en los ideales del Humanismo. Su objetivo era convertir Alcalá en uno de los grandes centros intelectuales de Europa, capaz de rivalizar con instituciones como París o Bolonia.

El edificio que hoy puede visitarse comenzó a levantarse a comienzos del siglo XVI y su espectacular fachada plateresca, diseñada por Rodrigo Gil de Hontañón, es considerada una de las grandes obras maestras de este estilo arquitectónico.

Pasear por sus patios y salas supone recorrer los mismos espacios por los que pasaron figuras fundamentales de la literatura y el pensamiento español.

El Paraninfo donde se entrega el Premio Cervantes

Uno de los momentos más esperados de la visita es la entrada al Paraninfo, el antiguo teatro escolástico donde durante siglos se celebraban los actos académicos más solemnes.

Actualmente este salón mantiene una de las ceremonias culturales más importantes del país: la entrega anual del Premio Cervantes, presidida por los reyes de España. Su impresionante artesonado y la decoración original convierten este espacio en una de las grandes joyas de la universidad.

La Capilla de San Ildefonso y el sepulcro de Cisneros

El recorrido también incluye la Capilla de San Ildefonso, uno de los mejores ejemplos del denominado estilo Cisneros.

En su interior destacan las yeserías mudéjares, los artesonados policromados y, sobre todo, el espectacular sepulcro del cardenal Cisneros, realizado en mármol de Carrara por los escultores Domenico Fancelli y Bartolomé Ordóñez.

Además, en este espacio descansan personajes históricos tan relevantes como Elio Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática del castellano.

Patios con más de cinco siglos de historia

Durante la visita también se recorren algunos de los patios más representativos del conjunto universitario.

El Patio de Santo Tomás de Villanueva, diseñado por Juan Gómez de Mora, es uno de los claustros más fotografiados del edificio. A él se suman el Patio de los Filósofos y el Patio Trilingüe, que recuerdan la intensa actividad académica que convirtió a la Universidad de Alcalá en un referente durante el Siglo de Oro.

Visitas guiadas durante todo el año

La Universidad de Alcalá organiza visitas guiadas de martes a domingo, adaptadas al público general y también accesibles. Existen además recorridos temáticos para quienes desean profundizar en aspectos concretos del patrimonio universitario.

Las entradas tienen un precio de 6 euros, con tarifa reducida de 4 euros para los colectivos que cumplan los requisitos establecidos por la organización.

Las visitas parten del propio Colegio Mayor de San Ildefonso, situado en la Plaza de San Diego, en pleno casco histórico de Alcalá de Henares.