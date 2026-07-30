Ni supermercado ni mercadillo: el plan gastronómico de Madrid donde compras directamente del productor a tu mesa

Comprar alimentos de calidad directamente a quienes los producen es el objetivo del Día de Mercado de la Cámara Agraria, una cita que regresa este sábado 1 de agosto al Recinto Ferial de la Casa de Campo. Durante cinco horas, decenas de agricultores, ganaderos y artesanos alimentarios de la Comunidad de Madrid ofrecerán sus productos sin intermediarios, acercando el campo a la ciudad.

La iniciativa, que se celebra el primer sábado de cada mes —excepto en enero—, se ha consolidado como un punto de encuentro entre productores y consumidores interesados en conocer el origen de lo que compran y apoyar el producto local.

Una cesta llena de productos madrileños

Los visitantes encontrarán una amplia selección de alimentos elaborados en la región. Habrá verduras y hortalizas de temporada, panes recién horneados, quesos artesanos, embutidos, carnes de la Sierra de Guadarrama, miel, aceites, aceitunas, dulces tradicionales, cervezas artesanas y vinos con Denominación de Origen Vinos de Madrid.

La venta directa permite adquirir estos productos sin intermediarios y, además, conversar con quienes los cultivan o elaboran para conocer mejor su proceso de producción.

Un escaparate del campo madrileño

El mercado nació con la intención de dar visibilidad al sector agroalimentario de la Comunidad de Madrid y demostrar la calidad de los alimentos que se producen en la región. A lo largo del año, algunas ediciones destacan productos concretos, como las mieles, los vinos o los alimentos de la huerta, aunque siempre mantienen una oferta variada.

Se trata de una oportunidad para descubrir pequeños productores y apoyar un modelo de consumo basado en la cercanía y la sostenibilidad.

Cuándo y dónde se celebra

La próxima edición tendrá lugar el sábado 1 de agosto, entre las 10:00 y las 15:00 horas, en el Recinto Ferial de la Casa de Campo, ubicado en el Paseo de la Puerta del Ángel, 4.

La entrada es gratuita, por lo que cualquier persona puede acercarse a recorrer los puestos, conocer a los productores y hacer la compra con alimentos frescos y de temporada.