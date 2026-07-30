Paralizada la Línea 9 de Metro de Madrid durante horas

La circulación de trenes de la Línea 9 de Metro de Madrid ha permanecido interrumpida desde pasadas las 8:00 horas de este jueves y hasta las 11:30 horas entre las estaciones de Plaza de Castilla y Concha Espina, en ambos sentidos, debido a una incidencia técnica.
Según ha informado Metro de Madrid a través de sus redes sociales, el corte ha efactado a ese tramo de la línea. En un principio, el tiempo estimado para el restablecimiento del servicio era de más de 30 minutos.
Sin embargo, sobre las 9:30 horas, la red del suburbano madrileño ha confirmado que el tiempo estimado de solución pasa a ser de más de 2 horas.
Finalmente, no ha sido hasta pasadas las 11:30 horas cuando se ha confirmado el restablecimiento del servicio en dicho tramo.
Por el momento, Metro no ha facilitado más detalles sobre el origen concreto de la incidencia. Durante lo que ha durado la incidencia, ha recomendando a los viajeros utilizar itinerarios alternativos.
Además, la incidencia ha coincidido en tiempo con el cierre de la Línea 10 que desde finales de marzo afectaba al tramo entre Nuevos Ministerios y Cuzco y que el pasado 4 de julio se extendió también hasta Plaza de Castilla.