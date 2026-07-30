Paralizada la Línea 9 de Metro de Madrid durante horas

La circulación de trenes de la Línea 9 de Metro de Madrid ha permanecido interrumpida desde pasadas las 8:00 horas de este jueves y hasta las 11:30 horas entre las estaciones de Plaza de Castilla y Concha Espina, en ambos sentidos, debido a una incidencia técnica.

Según ha informado Metro de Madrid a través de sus redes sociales, el corte ha efactado a ese tramo de la línea. En un principio, el tiempo estimado para el restablecimiento del servicio era de más de 30 minutos.

Sin embargo, sobre las 9:30 horas, la red del suburbano madrileño ha confirmado que el tiempo estimado de solución pasa a ser de más de 2 horas.

Finalmente, no ha sido hasta pasadas las 11:30 horas cuando se ha confirmado el restablecimiento del servicio en dicho tramo.

🔴 Continúa interrumpida la circulación en L9 entre Plaza de Castilla y Concha Espina, en ambos sentidos, por causas técnicas. El tiempo estimado de solución pasa a ser de más de 2 horas. — Metro de Madrid (@metro_madrid) July 30, 2026

Por el momento, Metro no ha facilitado más detalles sobre el origen concreto de la incidencia. Durante lo que ha durado la incidencia, ha recomendando a los viajeros utilizar itinerarios alternativos.

Además, la incidencia ha coincidido en tiempo con el cierre de la Línea 10 que desde finales de marzo afectaba al tramo entre Nuevos Ministerios y Cuzco y que el pasado 4 de julio se extendió también hasta Plaza de Castilla.