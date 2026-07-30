Puente y López, la única mancha de una colaboración ejemplar entre Sol y Moncloa por los incendios

El gran incendio de la Sierra Oeste deja de estar bajo la dirección del Gobierno central y vuelve a manos de la Comunidad de Madrid después de que la emergencia se haya rebajado a Situación Operativa 2. Ya no hay llamas activas y el perímetro está estabilizado, pero el operativo sigue desplegado sobre el terreno porque el fuego todavía no está controlado y centenares de vecinos continúan sin poder regresar a sus casas.

Con el relevo, la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha sintetizado algunos datos: la Comunidad mantiene movilizados en la zona 190 bomberos y agentes forestales, diez medios aéreos y 25 unidades terrestres para vigilar el perímetro y enfriar los puntos calientes que puedan reactivarse en los próximos días en la región, donde unas 27.000 hectáreas se han visto afectadas.

Esa prudencia explica también que las siete urbanizaciones evacuadas junto al Pantano de San Juan permanezcan desalojadas, con cerca de un millar de afectados, y que el acceso al embalse siga prohibido, donde todavía medios aéreos acuden a recoger agua. "Queremos reforzar también la idea de que no se puede utilizar el pantano para ninguna actividad ni deportiva ni lúdica durante unos días", ha advertido el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, al insistir en la necesidad de mantener "la zona despejada".

También Novillo ha asegurado que colaborará con la Confederación Hidrográfica del Tajo para retirar las embarcaciones hundidas y las que han quedado calcinadas en la superficie del pantano. "Vamos a ayudar a los vecinos a sacar todo el material quemado y poder gestionar los residuos", ha añadido.

A su vez, el operativo mantiene muy activa la vigilancia sobre posibles reactivaciones en plena ola de calor. Novillo ha pedido a la ciudadanía que avise al 112 si detecta humo o puntos calientes y ha recordado que sigue prohibido utilizar maquinaria o realizar cualquier actividad que pueda "generar riesgo" en la zona forestal. "Estos días todavía son complejos", ha incidido.

Por su parte, Ayuso ha confirmado que cuatro Puntos de Atención del Servicio de Emergencia Social siguen funcionando para atender a los afectados, mientras se monitoriza la situación de 1.600 personas dependientes. A ello se suman las más de 2.900 asistencias realizadas por el Sermas y el Summa 112 durante estos días, con 380 profesionales y 150 vehículos movilizados. Todos los centros de salud ya han reabierto y permanecen operativos cinco puntos de atención continuada: Navas del Rey, Cadalso de los Vidrios, Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Robledo de Chavela.

"Tregua"

La evolución del incendio deja además una fotografía poco habitual: la de una buena coordinación entre el Gobierno de Ayuso y el de Sánchez. Hace una semana, la Comunidad solicitaba la activación de la Situación Operativa 3, lo que situó la dirección de la emergencia en manos del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska.

Ahora, con la vuelta del mando a la administración autonómica, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha agradecido el trabajo de los alcaldes de los municipios afectados; la solidaridad de los ayuntamientos que acogieron a los evacuados; la implicación de empresas y particulares; y la labor de los más de 4.000 efectivos de distintas administraciones que han participado en el operativo.

Martín, como Novillo, también ha puesto en valor el buen hacer de la ciudadanía que tuvo que abandonar sus viviendas o verse confinada en sus municipios. A pesar de la vuelta del mando a la administración autonómica, el delegado ha afirmado que el Ejecutivo central mantendrá "el pleno apoyo" durante la fase de recuperación.

"Nuestro agradecimiento se extiende singularmente a las y los profesionales de los servicios de extinción, emergencias y protección civil de la Comunidad de Madrid. La emergencia climática exige el máximo compromiso de todas las administraciones. Ojalá esta nueva catástrofe sirva, al menos, para avanzar juntos en el refuerzo de los servicios públicos y el fortalecimiento de la colaboración interinstitucional, porque lo hemos demostrado, que cuando trabajamos juntos se resuelven los problemas. El Gobierno de España mantendrá todo su compromiso para ello", ha añadido el delegado.

Sin embargo, ese mensaje que ha trasladado este jueves Martín dista bastante del clima que él mismo marcó al inicio de la emergencia. Y es que cuando Ayuso solicitó la activación de la Situación Operativa 3 para que el Gobierno central asumiera la dirección del operativo, el propio Martín cuestionó públicamente la petición y aseguró que una solicitud de ese alcance debía "explicar bien los fundamentos". "Para solicitar algo así es muy importante el explicar bien los fundamentos de una solicitud de esta naturaleza", dijo exactamente.

"La prioridad es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. Entonces, el primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él, allá su conciencia y allá su historia. Pero nosotros estamos solamente a reconocer a quien está ayudando, en buscar la colaboración de todos y después ya volveremos a la misma refriega de siempre", respondió entonces la presidenta regional preguntada por tales declaraciones.

A Martín se sumaron el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, que desde el principio han venido acusando a Ayuso de eludir responsabilidades por solicitar que el Ejecutivo central asumiera el mando de la emergencia.

Una reflexiones sobre el tema de los incendios, sobre lo de ir todos a una y sobre cuándo tocan o no según qué debates políticos. pic.twitter.com/xdsxqs8bgh — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 27, 2026

"Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú", le llegó a dedicar Puente a Ayuso. Más tarde, volvió a cargar contra la presidenta madrileña acusándola de perseguir a los profesionales de emergencia.

"Lo que no puede ser es que por la mañana, sesión de fotos y por la tarde dejación de funciones, que es lo que ha hecho, por ejemplo, la señora Ayuso. Hemos visto que por la mañana ha ido a hacerse el clásico libro de fotos y por la tarde lo que hace es renunciar a sus competencias", le dijo a su vez López el pasado domingo.