Ayuso: "Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios"

La entrada irregular de miles y miles de inmigrantes en Ceuta ha provocado una contundente reacción por parte de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Los dos dirigentes madrileños del PP han utilizado sus redes sociales para pronunciarse sobre una situación que desde este pasado jueves mantiene una inédita presión sobre la ciudad autónoma.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha cargado directamente contra Pedro Sánchez. "Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega", escribía Ayuso en su cuenta de X pocas horas después de que se desatara la crisis migratoria.

El presidente del Gobierno, que aseguró este jueves que su Gobierno "está volcado en dar una respuesta inmediata" y "preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad", ha viajado este viernes hasta Ceuta.

Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 30, 2026

También Almeida ha pedido declarar la emergencia en Ceuta y recuperar "de inmediato" el control de las fronteras. Comparte el alcalde la posición del Partido Popular, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, que pasa por "reconocer que estamos ante una crisis de seguridad nacional, declarar la emergencia y recuperar de inmediato el control de nuestras fronteras".

"La situación en Ceuta es desesperada. El Gobierno no puede mirar para otro lado en sus obligaciones porque estamos ante una crisis de seguridad nacional", había considerado antes Feijóo.

Además, Almeida ha asegurado que lo que está ocurriendo en Ceuta exige "altura de miras, responsabilidad y sentido de Estado". En el mismo mensaje ha mostrado su apoyo al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y a todos los ceutíes.

La situación que vive Ceuta exige altura de miras, responsabilidad y sentido de Estado. La postura del @ppopular y de @NunezFeijoo es clara: reconocer que estamos ante una crisis de seguridad nacional, declarar la emergencia y recuperar de inmediato el control de nuestras… https://t.co/Tmuz3G7lLO — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) July 30, 2026

Las declaraciones llegan mientras centenares de personas continúan bordeando el espigón del Tarajal, tanto a pie como a nado, en una crisis migratoria que ya está considerada la más grave que vive Ceuta desde mayo de 2021.

A la espera de que se conozcan cifras oficiales, el delegado de Jupol en Ceuta, Antonio García, ha asegurado en esRadio que "prácticamente se ha duplicado la población" y que muchas de las personas que han logrado entrar "han intentado entrar en comercios, viviendas, colegios, porque, claro, no tienen sitio donde estar".

Según explicó también en esRadio el periodista especializado en el Magreb Ignacio Cembrero, la llegada masiva era "relativamente previsible" por el movimiento que se venía detectando desde hace semanas en redes sociales. Medios marroquíes apuntan a que el cruce se organizó a través de grupos de WhatsApp y de una campaña de difusión en redes que movilizó a numerosas personas hasta Castillejos, la localidad fronteriza con Ceuta, desde donde intentaron acceder a territorio español.

La presión migratoria también se ha trasladado a Melilla. Tras la entrada masiva en Ceuta, otra avalancha de inmigrantes ha intentado cruzar la frontera por Beni Enzar, Barrio Chino y el Dique Sur durante la noche de este jueves.