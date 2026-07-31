Continúan los trabajos de extinción en el pantano de San Juan tras una reproducción del fuego

El incendio forestal de la Sierra Oeste encara una nueva jornada de trabajos intensivos después de que este pasado jueves registrara una reproducción en el entorno del pantano de San Juan, el punto que ahora concentra la mayor preocupación de los equipos de extinción. Cerca de 50 medios participan este viernes en las labores de remate y refresco para evitar que las llamas vuelvan a ganar terreno.

Durante la noche han trabajado alrededor de 40 dotaciones terrestres sobre la superficie afectada y, desde primera hora de la mañana, se han incorporado otros nueve medios aéreos para reforzar las tareas en una zona que sigue siendo especialmente sensible.

El área del embalse de San Juan ha centrado los trabajos durante las últimas horas y continúa siendo el foco de atención porque allí permanecen las únicas siete urbanizaciones que siguen evacuadas. Se trata de Mirador de Pelayos y Las Musas, en Pelayos de la Presa, y de Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, Javariega y Veracruz, en San Martín de Valdeiglesias.

ℹ️🚨 Actualización 09:00h del #IFSierraOeste. 🌙 Trabajos nocturnos: 40 dotaciones terrestres han seguido rematando y refrescando la superficie afectada por el incendio, con especial atención a la zona del Embalse de San Juan (San Martín de Valdeiglesias), donde ayer se produjo… pic.twitter.com/fkySTwCjmA — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 31, 2026

A esta situación se suma otro factor que mantiene en alerta a los equipos: la previsión de altas temperaturas. Para esta tarde se esperan valores cercanos a los 35 grados en la zona, unas condiciones que podrían complicar las labores de extinción.

Aunque el incendio permanece estabilizado y perimetrado, todavía no puede darse por controlado. Por ello, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, pidió este jueves desde el Puesto de Mando de Navalcarnero la colaboración de la ciudadanía para comunicar cualquier indicio de humo o fuego a los servicios de emergencia lo antes posible.

Novillo también recordó que sigue prohibido acceder al pantano de San Juan para actividades deportivas o de ocio, ya que los medios aéreos continúan utilizando el embalse para cargar agua durante las labores de remate del incendio.

Cabe recordar que la Comunidad de Madrid recuperó este jueves por la mañana el mando operativo del dispositivo tras rebajarse el incendio al nivel 2, que ya ha arrasado unas 29.000 hectáreas.