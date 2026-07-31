Los mejores planes para disfrutar del primer fin de semana de agosto en Madrid

Madrid afronta el primer fin de semana de agosto con una agenda repleta de propuestas para todos los gustos. Desde museos y exposiciones gratuitas hasta cine al aire libre, conciertos, espectáculos familiares, mercados gastronómicos o escapadas a enclaves históricos y naturales a menos de una hora de la capital. Estas son algunas de las actividades más interesantes para disfrutar del sábado 1 y el domingo 2 de agosto.

Museos y exposiciones para refugiarse del calor

Una de las grandes citas del fin de semana llega este sábado con una nueva edición de El Prado de Noche, que permitirá acceder gratuitamente al museo entre las 20:30 y las 00:30 horas, una oportunidad para recorrer algunas de sus salas fuera del horario habitual.

Quienes busquen descubrir espacios menos conocidos pueden visitar la Imprenta Municipal-Artes del Libro, un museo gratuito situado en pleno centro de Madrid que conserva más de 3.000 piezas históricas relacionadas con la impresión y la encuadernación. Durante el verano también organiza talleres y actividades familiares.

La agenda cultural se completa con varias exposiciones gratuitas repartidas por la ciudad. En la Sala Alcalá 31 continúa Mitologías Modernas, con obras de Ouka Leele, El Hortelano o Sigfrido Martín Begué. En CentroCentro puede visitarse La lentitud de la luz, dedicada a la artista María Lara, además de otras muestras de arte contemporáneo.

Otra de las exposiciones más visitadas del verano es Yo fui a EGB, instalada en Conde Duque dentro de la programación de Veranos de la Villa. La muestra recrea aulas, videoclubs y objetos cotidianos de los años 70, 80 y 90 en una experiencia inmersiva pensada para disfrutar en familia.

Cine, espectáculos y planes nocturnos

Las noches de verano siguen siendo uno de los grandes atractivos de la programación madrileña. Continúan las sesiones del cine de verano del Parque Santander, en Chamberí, además de los ciclos de Ciudad Lineal, La Bombilla y Cibeles de Cine.

Durante el viernes, sábado y domingo también podrá verse el espectáculo gratuito de agua, luz y sonido de la Fuente Cibernética del Parque Europa de Torrejón de Ardoz, con inicio a las 22:30 horas.

Gastronomía y producto local

El sábado, entre las 10:00 y las 15:00 horas, la Casa de Campo volverá a acoger una nueva edición del Día de Mercado de la Cámara Agraria.

Decenas de productores de la Comunidad de Madrid ofrecerán directamente quesos artesanos, carnes de la Sierra de Guadarrama, verduras de temporada, miel, panes, aceites, vinos con Denominación de Origen Vinos de Madrid y otros alimentos elaborados en la región, sin intermediarios.

Piscinas, refugios climáticos y terrazas

Con las altas temperaturas previstas, una de las mejores alternativas sigue siendo disfrutar de alguna de las 25 piscinas municipales abiertas durante el verano.

También permanece abierto el refugio climático del Círculo de Bellas Artes, un espacio gratuito con zonas de descanso, lectura y trabajo que funciona todos los días entre las 11:00 y las 21:00 horas.

Quienes prefieran una jornada más exclusiva pueden optar por los pases de día que ofrecen hoteles como el Hotel Emperador, el Hard Rock Hotel Madrid o el UMusic Hotel Madrid, que permiten acceder a sus piscinas y zonas de restauración.

Escapadas culturales a menos de una hora

El fin de semana también invita a salir de la capital. Una de las propuestas más interesantes es recorrer el histórico Colegio Mayor de San Ildefonso, en la Universidad de Alcalá, donde las visitas guiadas permiten conocer el Paraninfo del Premio Cervantes, la Capilla de San Ildefonso y algunos de los patios renacentistas más emblemáticos del conjunto declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Otra de las grandes novedades culturales del verano es la apertura al público del Patio de los Evangelistas del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Tras un año de restauración, Patrimonio Nacional ha incorporado este espacio renacentista al recorrido habitual del monumento por primera vez en su historia.