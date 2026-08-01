Desalojado en Madrid el centro comercial La Vaguada por un incendio

El centro comercial La Vaguada, situado en el distrito de Fuencarral-El Pardo, ha sido desalojado este sábado tras declararse un incendio en varios contenedores de cartón, plásticos y embalajes ubicados en la zona de carga y descarga del complejo.

Hasta el lugar se han desplazado nueve dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han logrado extinguir y controlar el fuego con rapidez, ha informa Emergencias Madrid.

El fuego, declarado en torno a las 17:20 horas, ha generado una importante columna de humo, lo que ha motivado el desalojo preventivo del centro comercial. La evacuación se ha desarrollado de forma ordenada y ha sido coordinada por el personal de seguridad del establecimiento, con la colaboración de efectivos de la Policía Municipal y de la Policía Nacional.

‼️Desalojado el C.C La Vaguada por un incendio de contenedores de cartón, plásticos y embalajes en zona de carga y descarga. #FuencarralElPardo 👉🏻Intervienen 9 dotaciones de @BomberosMad que extinguen y controlan rápidamente el fuego, con mucha carga de humo. pic.twitter.com/19QC0sZLYN — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) August 1, 2026

Sanitarios del Samur-Protección Civil desplazados hasta el lugar han atendido a un vigilante de seguridad por una intoxicación leve por inhalación de humo.

Por su parte, la Policía Municipal mantiene cortes de tráfico en el entorno del centro comercial para facilitar la intervención de los servicios de emergencia y garantizar la seguridad en la zona.