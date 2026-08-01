Un día con un bombero del Ayuntamiento de Madrid en el mayor incendio de la historia de la Comunidad

Son pasadas las siete y media de la mañana. Falta media hora para que arranque oficialmente el turno de 24 horas, pero en las taquillas del parque ya hay movimiento. J.G., bombero especialista del Ayuntamiento de Madrid, relata cómo han sido estos días de intensa lucha en primera línea de fuego para contener la oleada de incendios entre Madrid, Ávila y Guadalajara.

En días como estos, la jornada empieza mucho antes. "Intento llegar un poquito antes al parque para preparar la mochila y todas las cosas que necesitamos en previsión de que nos manden a las zonas afectadas", relata. No es solo previsión, es solidaridad entre compañeros: "Si hay una salida temprana por la mañana, al estar yo ahí puedo cubrir al compañero que ha estado toda la noche en el incendio para que pueda descansar y terminar su jornada".

Lo que empezó como un apoyo fuera de la región pronto se convirtió en una actuación dentro de la Comunidad de Madrid, trasladando equipos a Pelayos de la Presa, San Martín de Valdeiglesias, Valdemorillo, Navalagamella…

La profunda vocación de servicio

Una vez arranca la guardia, el sargento reúne a la dotación para hacer el relevo e informar de qué vehículos están desplegados y si hay previsión de acudir al fuego. En ese instante, la respuesta de la plantilla es unánime: todos tienen ganas y están deseando aportar su labor en un momento tan crítico, mueve una profunda vocación de servicio y el deseo de ayudar sobre el terreno. La disposición es tan absoluta que faltan plazas en los camiones, obligando al sargento a sortear qué compañeros acudirán finalmente a hacer el relevo en la zona del incendio.

El Ayuntamiento de Madrid ha enviado durante estos días un despliegue de bombas forestales, tanques de agua y vehículos de mando coordinados con la Comunidad de Madrid y otras regiones. Aunque su especialidad es el ámbito urbano, las circunstancias los han empujado a convertirse en auténticos bomberos forestales: "Al ser bomberos urbanos, lo que se nos encomienda es proteger las viviendas en zonas de riesgo o apagar conatos que las amenacen. Pero eso no quita que, por las circunstancias de estos incendios, nos toque trabajar en formato bombero forestal, metiéndonos en zonas de vegetación a tratar de limitar los perímetros para evitar pérdidas del ecosistema y la naturaleza".

Retenes, motosierras y rescates

A medida que se aproximan por la carretera, el paisaje madrileño cambia drásticamente. El cielo azul se apaga tras una densa calima de humo y olor a quemado a kilómetros de distancia. Fundidos en sus trajes de intervención, equipados con sus cascos y protegidos del humo y las cenizas mediante mascarillas de protección respiratoria.

Tras llegar al punto de reunión y recibir el briefing técnico sobre las herramientas y el estado de la maquinaria, el mando realiza un reconocimiento con vehículos ligeros para priorizar los puntos más críticos. A partir de ahí, se suceden jornadas maratonianas donde el reloj pierde su sentido, el trabajo en las zonas afectadas por el fuego dura gran parte de su jornada: "Nos encargamos de trabajar allí durante 12 o 14 horas hasta que llega el siguiente turno".

"Hemos hecho retenes preventivos esperando al fuego en caminos rurales y carreteras para evitar que saltase a otras zonas o a viviendas. Hemos apagado conatos en casas que ya habían empezado a arder y hemos rescatado animales para entregarlos a Protección Civil. En zonas más montañosas, nos hemos dedicado a cortar la propagación haciendo una 'discontinuidad de combustible', cortar árboles incendiados, separar la zona quemada de la no quemada y refrescar el terreno para que no se reavive", explica sobre la labor.

En este escenario, el descanso no se rige por horarios, sino por la furia del fuego: "La parada para comer no venía marcada más que por las necesidades del incendio. Si había que parar a las cinco de la tarde porque lo teníamos controlado, se paraba, y si no, se seguía".

Entre las intervenciones más emotivas de la jornada, a la dotación le encomendaron la misión de proteger la plaza de toros de un pueblo cercano a puntos afectados, reconvertida en punto de acogida para las decenas de vecinos evacuados de las localidades colindantes. Mientras en el recinto reinaba la incertidumbre y las familias temían por el destino de sus hogares, los bomberos no solo desplegaron una línea de defensa en los alrededores para evitar que las llamas amenazasen el refugio, sino que también ofrecieron un valioso apoyo humano. Acompañando, escuchando y transmitiendo serenidad en momentos de absoluta angustia.

Trabajar en mitad de la noche en el monte implica combatir a ciegas, envueltos en la oscuridad y en una humareda tan densa que "impide tomar conciencia de la magnitud del terreno calcinado alrededor". Por eso, el amanecer trajo consigo un inesperado halo de esperanza. Al emprender el regreso por los caminos rurales tras horas de esfuerzo a destiempo, los bomberos descubrieron con inmensa alegría grandes extensiones de vegetación que habían logrado salvar del fuego gracias a su trabajo de contención. Una recompensa que se completó con la estampa de numerosos animales del campo que, tras haber conseguido huir del incendio a tiempo, transitaban de nuevo y a salvo entre los parajes no calcinados.

El peligro invisible: "Tuvimos un susto"

Trabajar en mitad del monte ardiendo exige una fortaleza mental extrema. La adrenalina se combina con riesgos constantes que amenazan la integridad de los equipos en cada maniobra. "Asumimos el acceso por caminos con poca visibilidad debido al humo, la cercanía a las llamas y el trabajo con motosierras en zonas escarpadas. Además, están los árboles debilitados por el fuego que siguen en pie pero inestables, hemos tenido algún susto de alguno que se ha caído cerca de un compañero. Y, por supuesto, un cambio repentino de viento que envíe el incendio hacia donde no teníamos previsto".

Ante semejante nivel de amenaza, la seguridad de la dotación es la máxima prioridad. Los mandos a cargo monitorizan de forma continua la evolución del terreno y, si detectan un peligro inminente, intervienen de inmediato para proteger a sus efectivos. En los momentos más críticos, la agresividad de las circunstancias climatológicas —con rachas de viento que avivaban las llamas y aceleraban drásticamente su propagación— ha obligado incluso a ordenar la evacuación temporal de los propios servicios de emergencia para garantizar la integridad de quienes luchan en primera línea.

La vuelta al parque y las 24 horas de servicio

Al caer la noche, cuando llega el relevo tras más de medio día en la línea de fuego, el trabajo dista mucho de terminar. Hacen recuento de mangajes, limpian los equipos, reordenan los vehículos para el siguiente turno y emprenden el viaje de vuelta al parque. Pero la guardia continúa. Y es que las jornadas de los bomberos son de 24 horas consecutivas, un día entero en el que deben permanecer en alerta permanente ante cualquier peligro o incidencia que surja en la ciudad de Madrid. Dependiendo del día, las intervenciones pueden multiplicarse o ser más reducidas. En cuanto saltan las alarmas o se enciende la luz roja en el parque, apenas tardan escasos minutos en estar completamente equipados y montados en el camión con la dirección del aviso para salir a toda prisa.

Por eso, el regreso del monte no significa el fin del servicio: "Nuestra jornada de trabajo no termina al salir del incendio, sino a las nueve de la mañana del día siguiente. Si nos mandan de vuelta al parque a las doce o a las dos de la madrugada, hasta las nueve debemos seguir cubriendo las incidencias cotidianas de la ciudad de Madrid".

La armadura del héroe y el refugio del parque

Entrar en una masa de árboles ardiendo exige una transformación. El traje de intervención actúa casi como una coraza: al ponérselo, estos profesionales dejan fuera sus miedos para convertirse en un escudo frente a la tragedia.

Por eso, el verdadero sostén de estos hombres y mujeres reside en la convivencia del parque durante las 24 horas de turno. Comen, entrenan, ríen y se apoyan como una familia. Esa confianza ciega que se cocina entre pared y pared es la que luego, rodeados de humo y con el viento en contra, marca la diferencia entre el caos y la supervivencia.

A las nueve de la mañana del día siguiente, al quitarse finalmente el casco y colgar el traje en la taquilla, la armadura desaparece. Queda el cansancio extremo, el olor a humo penetrado en la piel y la satisfacción en el rostro de un profesional que, en su prueba de fuego más dura, ha dado todo por proteger la vida y la naturaleza.