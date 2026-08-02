Las imágenes de Ayuso con vecinos y ganaderos en su visita a los pueblos afectados por los incendios
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha visitado Colmenar del Arroyo y Pelayos de la Presa para conocer el avance de los trabajos de reconstrucción.
Ayuso abraza a una niña en Pelayos de la Presa
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este domingo los municipios de Colmenar del Arroyo y de Pelayos de la Presa para conocer el avance de los trabajos de reconstrucción que el Ejecutivo autonómico está realizando tras el grave incendio que ha arrasado 27.000 hectáreas.
Ayuso habla con una vecina de la localidad
Los municipios de la Sierra Oeste arrancan ahora una campaña para reconstruir la zona, con el foco puesto en seguir adelante y enfocándose primero en las labores de limpieza.
Ayuso saluda a más vecinos afectados
"Ya han comenzado las labores de limpieza, recogida de escombros y coches quemados en 60 puntos limpios, con una inversión inicial de 20 millones de euros", ha asegurado la líder regional este domingo.
También junto a los distintos servicios
Ayuso ha agradecido a los policías, a la Guardia Civil y a tantos profesionales de distintos servicios por haber dejado las vacaciones de lado y "estar aquí para ayudar a todos los demás".
Y con los ganaderos de la zona
El Gobierno regional ha puesto en marcha una serie de medidas específicas para el sector ganadero, que incluyen las reparaciones de las infraestructuras agrarias dañadas. Hasta el momento, ha repartido 394.000 kilos de forraje y 60.000 litros de agua para garantizar la alimentación y el abastecimiento de los más de 5.500 ejemplares de ganado de la zona, gracias a una inversión de un millón de euros.
"Ahora más que nunca"
Ayuso ha recordado que los pueblos de la región “son maravillosos, que están vivos y que sus gentes siguen ahí”. “Ahora más que nunca hay que apoyar al comercio local, a la restauración, a las tiendas, a todos los proyectos que llevan muchos empleos detrás”, ha asegurado.
Ayuso anima a ciudadanos y turistas a visitar la Sierra Oeste
"Es el momento de visitar e invertir en la Sierra oeste madrileña. En sus gentes y sus negocios. Que sus restaurantes, tiendas y servicios sigan adelante. Esta zona es de todos los españoles, y se les espera con los brazos abiertos", ha escrito Ayuso después de la visita en sus redes sociales.
Con más vecinos
También la presidenta ha destacado el espíritu de los vecinos, "que están pasando el verano aquí, peleando por sus pueblos”.
Se acuerda de Ávila
"Mi responsabilidad es la Comunidad de Madrid, pero en estos planes de recuperación sí que quisiera contar con Avila, porque tengo un compromiso emocional, pero ya no por eso, es que esto es de todos los españoles. El Valle de Iruelas y el Valle del Tiétar es de todos los españoles. Entonces hay que pensar en todos y cómo ayudarnos entre todos", ha expresado.