Las imágenes de Ayuso con vecinos y ganaderos en su visita a los pueblos afectados por los incendios

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Se acuerda de Ávila

"Mi responsabilidad es la Comunidad de Madrid, pero en estos planes de recuperación sí que quisiera contar con Avila, porque tengo un compromiso emocional, pero ya no por eso, es que esto es de todos los españoles. El Valle de Iruelas y el Valle del Tiétar es de todos los españoles. Entonces hay que pensar en todos y cómo ayudarnos entre todos", ha expresado.