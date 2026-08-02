Isabel Díaz Ayuso avisa de que Marruecos "va a intentar quitarnos Ceuta y Melilla" ante la pasividad de Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado este domingo una contundente advertencia sobre la deriva de la política exterior española y la vulnerabilidad de las fronteras nacionales frente a las pretensiones expansionistas de Marruecos. Durante su intervención ante los medios de comunicación en la localidad madrileña de Pelayos de la Presa, tras supervisar las zonas devastadas por los recientes incendios de la Sierra Oeste e iniciar las labores de reconstrucción, la lideresa autonómica ha puesto el foco en la dramática situación de la frontera sur, asegurando con rotundidad que, a "medio y largo plazo", el reino alauita va a "intentar quitarnos a Ceuta y Melilla". Ayuso ha sido tajante al denunciar la crudeza del escenario que afrontan a diario los ciudadanos españoles en ambas ciudades autónomas, señalando que "hay que estar en Ceuta para vivir esa invasión intolerable que están sufriendo nuestros compatriotas".

En una crítica a la gestión del Ejecutivo central, Díaz Ayuso ha mostrado su temor de que los últimos acontecimientos no sean más que "una prueba de Marruecos para la siguiente", alertando del preocupante desamparo diplomático en el que se halla la nación. La presidenta madrileña ha lamentado que España no pueda contar hoy con el respaldo de sus aliados internacionales debido al paulatino aislamiento dictado por la Moncloa, remarcando con firmeza que "no podemos contar con ayuda exterior, porque cada vez España está más aislada y nos hemos enemistado con todos los países occidentales que tienen pulso".

En este sentido, ha dibujado un devastador retrato de la credibilidad exterior de España, advirtiendo de que "ahora mismo, en Europa nos miran y no saben si nos van a cerrar el tráfico aéreo porque estamos dando las peores imágenes y comprometiendo la seguridad y el orden de todo el continente. Así que dígame qué panorama es éste".

La dirigente autonómica no ha ahorrado reproches directos hacia el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante lo que considera una respuesta vergonzosa e incomprensible frente al chantaje migratorio y las agresiones a la soberanía nacional, cuestionándose directamente por qué le da las "gracias a Marruecos". "Es lo que nos faltaba. ¿Pero a qué país se le ocurre dar las gracias por esto? Es catastrófico lo que está pasando", ha añadido con indignación ante los periodistas, tildando la reacción de la Moncloa de irresponsabilidad histórica. Para concluir, la presidenta autonómica ha querido enviar un mensaje firme de respaldo y solidaridad con los castigados habitantes de las ciudades autónomas y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, garantizando que no van a "abandonar" a los ciudadanos ceutíes ni a la Policía Nacional y la Guardia Civil destinada allí, los cuales se encuentran en una situación crítica donde no se "puede hacer frente a semejante invasión".

La Sierra Oeste tiene un "gran futuro por delante"

Este domingo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha visitado los municipios de Colmenar del Arroyo y Pelayos de la Presa con el objetivo de supervisar sobre el terreno el avance de los trabajos de reconstrucción puestos en marcha tras los devastadores incendios acaecidos en la Sierra Oeste. Durante su recorrido, la jefa del Ejecutivo regional quiso poner en valor la firmeza de la población local, subrayando que los municipios de la región "son maravillosos, que están vivos y que sus gentes siguen ahí". En este sentido, hizo un llamamiento explícito a la solidaridad ciudadana al señalar que "ahora más que nunca hay que apoyar al comercio local, a la restauración, a las tiendas, a todos los proyectos que llevan muchos empleos detrás". Asimismo, expresó su gratitud "a los vecinos que están pasando el verano aquí, peleando por sus pueblos", extendiendo el reconocimiento a "los policías, a la Guardia Civil y a tantos profesionales de distintos servicios" que decidieron dejar de lado sus vacaciones para volcarse en el auxilio mutuo. Ante este panorama, Díaz Ayuso se mostró tajante sobre la capacidad de recuperación comunitaria, afirmando que "con la colaboración de todos, estamos convencidos de que vamos a salir de esta", a la par que remarcó con optimismo que "la Sierra Oeste tiene un gran futuro por delante".

En el ámbito agropecuario y medioambiental, la administración autonómica ha activado un plan integral de choque enfocado a garantizar la supervivencia de los animales y la pronta regeneración del entorno natural. Para responder de forma inmediata a la emergencia, se ha destinado una partida de un millón de euros a la distribución de 394.000 kilos de forraje y 60.000 litros de agua, asegurando con ello el sustento de más de 5.500 cabezas de ganado en los municipios afectados. Esta labor logística se complementa con la asistencia veterinaria continua prestada en coordinación con las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera y profesionales especializados. Del mismo modo, la cobertura de auxilio se ha extendido a la fauna silvestre mediante el reparto de 133.000 kilos de alimento y otros 60.000 litros de agua. A medio plazo, estas intervenciones se articularán a través de un Plan de Recuperación del Paisaje diseñado para restaurar las masas arboladas, las vides, los pastizales y diversas explotaciones agrícolas que sufrieron el impacto de las llamas.

Para revitalizar el tejido socioeconómico de la comarca, el Gobierno regional implementará un ambicioso programa transversal que abarca más de 40 actuaciones a corto, medio y largo plazo. Las empresas damnificadas podrán acceder a ayudas directas de hasta 10.000 euros consignadas en un fondo global de 15 millones de euros, además de beneficiarse de un esquema de avales totalmente gratuitos destinado a pymes y trabajadores autónomos golpeados por los incendios. A este paquete financiero se le suma un conjunto de incentivos tributarios de calado, entre los que destaca una bonificación del 100 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como en el de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados para la adquisición de inmuebles y vehículos que reemplacen a los destruidos. Por su parte, los municipios afectados por el fuego contarán con una rebaja del 80 % en las tarifas del suministro de agua prestado por el Canal de Isabel II.

Por último, las labores de limpieza, retirada de residuos y rehabilitación de los 17 municipios perjudicados contarán con una inyección de 20 millones de euros procedente del Fondo de Reserva del Programa de Inversión Regional. Para agilizar los trabajos más urgentes y restituir los servicios básicos a los más de 56.000 vecinos de la zona, la Comunidad de Madrid ha coordinado con los alcaldes la recogida de escombros mediante el despliegue de 60 contenedores y 20 equipos pesados entre camiones pulpo y de caja. En el plano de la atención directa a las personas, la puesta en marcha de los Puntos de Atención tras los Incendios (PATI) ha permitido que las Oficinas de Atención al Ciudadano y el SUMMA 112 presten 445 asistencias psicológicas y atiendan 648 consultas de información general. A su vez, para dar cobijo temporal a las familias damnificadas, la administración regional ha garantizado el alojamiento en establecimientos hoteleros a 410 personas en estrecha colaboración con Cruz Roja.