Mientras los medios oficiales se concentraban en los incendios del suroeste de la Comunidad de Madrid, un grupo de efectivos de la capital cruzó la frontera provincial por su cuenta y tras terminar un turno de 24 horas para ponerse a las órdenes de los vecinos de Ávila y ayudar a frenar el fuego y diferentes focos.

Los parques del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid no han parado estas semanas. A sus intervenciones habituales en la capital se sumó la angustia de mirar hacia el monte y ver cómo una ola de incendios desolaba Madrid y las provincias colindantes. Mientras en la vertiente madrileña —en zonas como San Martín de Valdeiglesias o Pelayos de la Presa— el despliegue de helicópteros, hidroaviones y retenes oficiales era masivo, en la autonomía de Ávila la situación era crítica. En la provincia abulense, zonas como el Valle del Tiemblo, Sotillo de la Adrada, Casillas o La Adrada sufrían el embate de un fuego fuera de control y con una preocupante falta de medios ante la inmensidad de las llamas.

Ahí fue donde un bombero especialista del Ayuntamiento de Madrid y sus compañeros de turno decidieron que no podían quedarse de brazos cruzados. Dado que a su parque no le correspondió intervenir en los fuegos forestales durante las guardias por tener que garantizar el retén de incidencias en la capital, la plantilla aprovechó su primer día libre para desplazarse por su cuenta y echar una mano donde más hacía falta. "En San Martín de Valdeiglesias tenían medios, pero la zona de Ávila era la que estaba abandonada, había mucho mucho fuego". Por este motivo, no fueron los únicos que acudieron como voluntarios, pues "había bomberos de León, Zaragoza, Granada, Vizcaya, Murcia y de Portugal".

Una llamada tras 24 horas de guardia

La decisión se tomó en el propio parque madrileño, justo la noche anterior a terminar la guardia. Un jefe de grupo que ya se encontraba en la zona abulense les lanzó la pregunta: "Chicos, ¿cuántos os vendríais mañana?". La respuesta fue unánime entre ellos. A las 8:00 de la mañana, tras cumplir sus 24 horas de servicio obligatorio en Madrid, cargaron sus chaquetones de intervención en sus coches particulares y pusieron rumbo a Ávila.

Al no acudir bajo una orden oficial del servicio del Ayuntamiento de Madrid, no podían disponer de los camiones ni de los equipos de emisoras de la capital: "Nuestra experiencia fue totalmente ajena al servicio". "Ir de voluntario con tu turno es ir a la aventura. Vas sin emisoras, no trabajas de forma organizada como cuando vas con el servicio, pero trabajas hombro con hombro con el pueblo", relata el bombero.

La logística tuvo que resolverse sobre la marcha mediante contactos. Consiguieron que la Diputación de Ávila les cediera un par de vehículos de bomberos locales para poder desplazarse e intervenir, y se organizaron en camiones repartidos con los propios bomberos de Ávila que conocían la zona.

Camiones 'de lado' y motos de cross cargando mangueras

Llegados al punto de encuentro en Sotillo de la Adrada, la estampa era la de un territorio en emergencia absoluta: "Pueblos evacuados y fantasma", donde solo quedaban los puntos de avituallamiento para quienes combatían las llamas.

Sin mapa de mando claro ni cobertura de radio, pero con organización, los bomberos de la capital tiraron de intuición, conocimientos y de la ayuda inestimable de los lugareños para localizar los focos más peligrosos: "Recorríamos kilómetros y buscábamos focos".

En una de las jornadas, avistaron una inmensa columna de humo que amenazaba directamente a una urbanización. El fuego bajaba a toda velocidad por la ladera, pero no había carreteras ni caminos de acceso. "No sabíamos subir porque eso era en el monte perdido. Dimos abajo a gente del pueblo que iba con motos de motocross, quads y todoterrenos, y fueron ellos los que nos guiaron. Subimos monte arriba... yo ya no sabía ni dónde estábamos. Los camiones iban de lado, literalmente de lado, metiéndolos por trialeras y rocas. Era una locura, pero era la única forma de llegar con agua para frenarlo".

Una vez en la línea de fuego, la distinción entre profesionales y vecinos desapareció por completo: "Ahí daba igual que llevaras el uniforme de bomberos de Madrid que unos vaqueros y una camiseta de tirantes. Todos íbamos a una".

"La gente del pueblo nos movía en motos de motocross llevándonos las mangueras de un lado a otro para no perder tiempo en recogerlas, y con los todoterrenos nos subían agua", relata sobre la intervención. "Yo no he visto una cosa igual", señala impresionado sobre la gestión.

"Somos un perfil muy urbano, en el campo hay que ir despacito"

Para un bombero del Ayuntamiento de Madrid, habituado a la inmediatez y a las intervenciones rápidas en entornos urbanos, el incendio forestal y el monte supone un ritmo distinto y requiere una dosificación extrema: "Nosotros somos un perfil de bombero muy urbano, tenemos incendios de vez en cuando de casas o estructuras, pero en los fuegos forestales no tenemos mucha idea, necesitas a alguien que te oriente, que te guíe".

"En Madrid estamos acostumbrados a currar a toda hostia, pero el campo es otro rollo, son días muy largos y tienes que ir muy despacito", explica sobre el desconocimiento del terreno durante la jornada. "Estuvimos desde las 8:00 de la mañana y yo llegué a mi casa a las 4:00 de la madrugada del día siguiente".

El bombero insiste en marcar la diferencia entre acudir movilizado de forma oficial y hacerlo por cuenta propia, señalando que algunos compañeros, como J.M., sí pudieron intervenir en los incendios a través del propio Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento. "El servicio está organizado, vas con buenos camiones, con emisoras, mando, con unas condiciones… sufres igualmente, pero es diferente", señala sobre la diferencia que separa el despliegue institucional de la iniciativa propia. Una voluntariedad que nace del grupo cuando la urgencia aprieta y la vocación de servicio se impone para intervenir de inmediato.

Tras más de 20 horas seguidas en pie, entre el turno en el parque y la batalla en Ávila, los Bomberos del Ayuntamiento s regresaron a Madrid agotados pero marcados por una vivencia que, aseguran, "no olvidarán jamás". Además, la experiencia forestal del bombero es su primera toma de contacto, pues es uno de los últimos que se ha incorporado tras la última oposición.

Una lección de solidaridad ciudadana y vocación pura con el apoyo incondicional de los vecinos de la Sierra de Gredos.