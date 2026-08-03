Así avanzan los trabajos de recuperación tras los incendios de la Sierra Oeste de Madrid

La Comunidad de Madrid ha informado de los trabajos realizados tras los incendios registrados en la Sierra Oeste, con actuaciones centradas en la retirada de residuos, la atención a personas evacuadas, el apoyo a agricultores y ganaderos y la revisión de infraestructuras afectadas. Según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico, se han retirado más de 1.100 metros cúbicos de residuos entre enseres, escombros y restos vegetales.

Los trabajos de limpieza han permitido retirar 362 metros cúbicos de enseres y escombros, una cantidad equivalente a unos 60 contenedores, además de 770 metros cúbicos de residuos vegetales, equivalentes a otros 128 contenedores.

Para estas labores, la Comunidad de Madrid ha desplegado 20 máquinas y camiones y ha instalado 65 contenedores en los municipios afectados. También se han repuesto 73 cubos de basura dentro de las actuaciones de recuperación de los servicios básicos. El objetivo de estos trabajos es retirar los restos generados por el incendio y facilitar la recuperación de las zonas afectadas en los municipios de la Sierra Oeste.

Atención a evacuados y apoyo a agricultores y ganaderos

En la actualidad, 83 personas y 33 animales de compañía continúan alojados o reciben atención al no poder regresar a sus viviendas. En total, la Comunidad de Madrid cifra en 416 personas las que han sido atendidas durante el dispositivo habilitado tras los incendios.

El Gobierno regional también ha informado de las medidas de apoyo destinadas al sector agrario. Entre ellas figura la distribución de 409.750 kilos de paja y forraje para la alimentación de animales afectados por la situación generada tras los incendios. Además, el servicio Agroasesor se ha desplazado a Villa del Prado para prestar atención a agricultores y ganaderos de la zona.

ℹ️ Así avanzan los trabajos de #Reconstrucción tras el #IFSierraOeste en la Comunidad de Madrid: ✅ Labores de limpieza:

- 362 m3 de enseres y escombros retirados (equivalentes a 60 contenedores).

- 770 m3 residuos vegetales retirados (equivalentes a 128 contenedores).

- 65… pic.twitter.com/k7mtji1Ufo — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) August 3, 2026

En el ámbito de las infraestructuras, la Comunidad de Madrid ha inspeccionado 200 kilómetros de red viaria afectada por los incendios. Según la información facilitada, solo permanece cerrada al tráfico la carretera M-957, entre los puntos kilométricos 0 y 5,750. La revisión de las vías forma parte de las actuaciones desarrolladas para comprobar el estado de las carreteras y avanzar en la recuperación de la movilidad en los municipios afectados.

Oficinas de atención y recuperación de las comunicaciones

La Comunidad de Madrid mantiene abiertas Oficinas de Atención al Ciudadano y Puntos de Ayuda Tras el Incendio (PATI) en distintos municipios. Durante este lunes se prestará atención de 10:00 a 14:00 horas en Villa del Prado, Pelayos de la Presa, San Martín de Valdeiglesias, Robledo de Chavela y Chapinería. En Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Fresnedillas de la Oliva, Navas del Rey y Aldea del Fresno será durante la tarde de 16:30 a 20:30 horas.

También continúa operativo el Empleabús, que esta semana se desplazará a Aldea del Fresno, Pelayos de la Presa y Fresnedillas de la Oliva.

En cuanto a las comunicaciones, la Comunidad de Madrid ha señalado que las conexiones de fibra óptica se han restablecido en todos los municipios afectados salvo en Navas del Rey y Chapinería. La cobertura móvil funciona con normalidad y, en las zonas donde las antenas resultaron dañadas, se han instalado unidades de respaldo vía satélite mientras continúan las reparaciones. Además, los ayuntamientos que lo han solicitado han recibido antenas de conexión a internet vía satélite para mantener sus servicios.