Madrid destinará 3,4 millones para abrir dos nuevos centros de día para jóvenes en situación de máxima vulnerabilidad

El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha dos nuevos centros de día destinados a la atención de jóvenes de entre 18 y 30 años en situación de máxima vulnerabilidad. A través de esta iniciativa municipal se pretende proporcionarles un acompañamiento socioeducativo y psicológico integral.

La apertura de dichos recursos permitirá al Consistorio ofrecer "un espacio de referencia a estos jóvenes que no tienen red de apoyo, facilitando la intervención social con ellos, el acceso a un empleo y la derivación a recursos de alojamiento estables o a otros sistemas de protección si fuera necesario, con el objetivo de evitar situaciones de exclusión social severa y potenciar su autonomía". Para ello, el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad destinará una inversión plurianual que asciende a los 3,4 millones de euros.

En declaraciones a los medios este lunes desde la Central de Samur Social, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha explicado que en la capital "está aumentando el número de personas sin hogar", especialmente entre las "edades más jóvenes".

El delegado ha resaltado que estos centros acogerán a jóvenes que llevan "poco tiempo en calle" y por eso resulta "muy necesaria esa actuación social". "Es decir, no están en una situación cronificada y la intervención social puede ser más efectiva y sobre todo más positiva para conseguir que estos jóvenes salgan a vida autónoma", ha asegurado.

Equipo de doce profesionales por centro e intervención social individualizada

En cuanto a su capacidad, cada instalación podrá atender a 60 personas de forma simultánea, aunque está diseñado para asistir hasta a 150 usuarios diarios, dado que se plantea como un recurso de tránsito y no de carácter puramente residencial. Para garantizar una cobertura continua y eficaz, ambos equipamientos permanecerán abiertos en horario ininterrumpido de 9:00 a 20:00 horas, los 365 días del año.

Se prestará especial atención a personas migrantes que no cuenten con referentes familiares cercanos en la ciudad y que atraviesen circunstancias críticas. La actuación preventiva y especializada que ofrecerán los centros "favorecerá la contención de procesos de mayor deterioro, minimizando el riesgo de desarrollar problemas de salud mental y de adicciones".

El abordaje con cada usuario se basará en una intervención social individualizada, que comenzará con un servicio de primera acogida diseñado para facilitar su vinculación y adaptación. A partir de esa toma de contacto inicial, los equipos desarrollarán actuaciones de acompañamiento social, orientación y asesoramiento. A su vez, se realizará una atención socioeducativa, fomentando su participación en la comunidad y la promoción de su autonomía.

Igualmente, se pondrá a disposición de los usuarios un servicio de atención psicológica, estructurado en acciones individualizadas y grupales de carácter preventivo y terapéutico. Estas terapias permitirán tratar problemáticas complejas como el duelo migratorio o las barreras culturales y lingüísticas. De manera paralela, se trabajará en el área sociolaboral mediante itinerarios de inserción personalizados, dotándoles de herramientas que mejoren su empleabilidad y faciliten su entrada en el mercado de trabajo.

Para llevar a cabo esta intervención multidisciplinar, cada centro de día contará en su plantilla con un equipo de 12 profesionales, entre trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales, asesores jurídicos, técnicos de acogida, auxiliares de servicios sociales y coordinadores. Asimismo, los dos recursos estarán interconectados con otros recursos municipales, como los diferentes centros de servicios sociales o los Equipos de Calle, así como con diversas entidades sociales.

Con esta medida, el equipo de Gobierno local amplía la red de protección ya existente. En la actualidad, la capital dispone de otros recursos específicos, destacando de manera especial el programa "A Tiempo", que proporciona atención social y alojamiento a jóvenes sin hogar del mismo rango de edad, y que también potencia que puedan alcanzar una vida autónoma mediante actuaciones de inclusión formativa y de acceso al empleo.