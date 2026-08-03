Un incendio derrumba la cubierta de un edificio en el distrito madrileño de Chamberí y obliga a desalojar a 15 vecinos

Un incendio declarado durante la madrugada de este domingo en la última planta de un edificio de siete alturas situado en el número 52 de la calle García de Paredes, en el distrito madrileño de Chamberí, provocó el colapso de la estructura de madera de la cubierta y obligó a desalojar a 15 personas y un perro, sin que se registraran heridos ni intoxicados, según ha informado Emergencias Madrid.

Las llamas evolucionaron con gran virulencia desde los primeros minutos. Cuando llegaron las primeras dotaciones de Bomberos Madrid, el fuego ya salía por las ventanas y terminó extendiéndose por dos de las fachadas hasta alcanzar la estructura de madera del tejado, que acabó derrumbándose por la intensidad del incendio.

Hasta el lugar se desplazaron 18 dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que lograron controlar un incendio cuya extinción resultó "bastante complicada" debido a su rápida propagación.

El jefe de guardia de Bomberos Madrid, Álvaro Macías, ha explicado que la proyección de las llamas por las ventanas favoreció el avance del fuego hasta la cubierta inclinada del edificio: "Cuando han llegado las primeras dotaciones, se ha producido la proyección de las llamas por ventanas, lo que ha originado que el fuego se desarrollara con mucha violencia y muy rápido".

#Incendio en la última planta de un edificio de viviendas. C/García de Paredes #Chamberí

Evoluciona rápidamente y con mucha virulencia alcanzando la estructura de madera de la cubierta que ha terminado colapsando sobre sí misma Acuden 18 dotaciones de @BomberosMad.

Sin heridos pic.twitter.com/9SikWwWtF6 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) August 3, 2026

Realojados por Samur Social

Como consecuencia del incendio, los vecinos del inmueble afectado no pudieron regresar a sus viviendas durante la noche y Samur Social realojó a 15 personas. Además, por precaución, también fue desalojado el edificio colindante, situado en el número 54 de la calle García de Paredes. No obstante, una vez controlada la situación, sus residentes pudieron regresar a sus domicilios.

A pesar de los importantes daños materiales ocasionados por el incendio y del colapso de la cubierta del edificio, los servicios de emergencia han confirmado que no se han registrado heridos ni personas intoxicadas.