Ayuso desvela que Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste

Leo Messi se vuelca con la Sierra Oeste de Madrid. El futbolista ha donado 80.000 euros para apoyar la reconstrucción de la zona afectada por el incendio forestal que ha arrasado cerca de 30.000 hectáreas.

La donación la ha hecho pública este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través de sus redes sociales. "Leo Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", ha señalado.

La donación llega mientras la Comunidad de Madrid mantiene abierto el dispositivo de apoyo a los afectados por el incendio. Ahora mismo, los trabajos se centran en la limpieza de residuos. Según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico, en los últimos días se han retirado más de 1.100 metros cúbicos de residuos entre enseres, escombros y restos vegetales.

También llega mientras sigue habilitada una página web desde la que tanto ciudadanos como empresas pueden realizar aportaciones destinadas a la recuperación de la zona. El portal permite donar mediante transferencia bancaria, cargo en cuenta, tarjeta o Bizum y funciona como un punto único para centralizar toda la solidaridad.

El incendio ha afectado a municipios en los que residen más de 56.000 vecinos: Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chapinería, Colmenar del Arroyo, El Escorial —por la evacuación de la pedanía de Peralejo—, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Villa del Prado y Zarzalejo.